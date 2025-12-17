この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

シンプルに暮らす40代OLが「買わない冬服」と題した動画を公開。年間30着の洋服で過ごすという出演者が、「買わない」と決めている冬のアイテムを3つ紹介しています。



最初に挙げられたのは、カシミヤやアンゴラ素材などの「あったかセーター」です。都内のオフィスや商業施設は冬でも暖房が効いていることが多く、厚手のセーターでは暑すぎると感じることが理由だと説明しています。



次に、「重い服」を避けていると明かしました。デザインが気に入っていても、重量のある衣類は肩が凝る原因になるため、購入しなくなったとのことです。



最後に紹介されたのは「3万円位のコート」でした。2～3年ごとに手頃な価格のコートを買い替えるよりも、質の良いコートを1枚選び、10年間大切に着る方が結果的にコストパフォーマンスが良いと考えているそうです。



動画の終わりでは、「買わない服」を自分の中で決めておくと、洋服選びの失敗が減ると語られています。クローゼットの中が洋服で溢れてしまいがちな方は、一度自身の「買わない服」リストを作成してみるのもいいかもしれません。