12月16日に放送された『クロナダル』（テレビ朝日系）では、「クロちゃんをガチで惚れさせたら100万円」企画「クロLOVE シーズン2 冬」の最終ラウンドが放送された。この中で安田大サーカス・クロちゃん（49）が、ファイナリストの谷岡美沙紀とのトーク中に自身の経験人数を赤裸々に告白する一幕があった。

【映像】クロちゃんの経験人数

この企画は、クロちゃんの恋人候補が賞金100万円とクロちゃんのハートをかけてラブゲームに挑戦し、クロちゃんを惚れさせることを目指すというもの最終ラウンドは「ファイナルLOVEチェックタイム」。クロちゃんと候補者が2人きりでトークし、いかにクロちゃんのことを愛しているか、その「真実の愛」を伝えることが目的である。

最強小悪魔女子の谷岡美沙紀は、得意のエビチリを振る舞いながらクロちゃんと二人きりの時間を過ごした。和やかな雰囲気の中、クロちゃんは「ま、ぶっちゃけたこと聞いていい？」と切り出し、谷岡に「経験人数何人？」と質問した。

谷岡が「ええ。どんくらいだったらいい？」と返すと、クロちゃんは「一途だったら少ないのかな」と呟き、続けて自身の経験人数を「16人」と赤裸々に告白した。

これに対し谷岡は「あ、結構数えるタイプだ」「なるほどね。結構覚えてんのね」とコメントしていた。