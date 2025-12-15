この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶氏の簡単実践法を紹介!『手をもむだけで、不安や緊張を和らげる方法』

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が『手をもむだけで、不安や緊張を和らげる方法』と題した動画を公開した。プレゼンテーションや試験前など、日常生活で感じる不安や緊張を手軽に和らげるセルフケアを紹介している。



動画で扱われているのは、親指にある「間脳」の反射区を刺激する方法である。音琶氏は自身も緊張しやすく、人前で話すことが苦手だと語り、試験前には手に汗をかくような状態になると共感を示している。間脳の反射区は親指の指腹の真ん中、指紋の中心に位置し、横から見ると膨らみの頂点に当たる部分である。



押し方にはいくつかのポイントがある。まず、刺激したい親指とは反対の手の人差し指を曲げ、その角を間脳の反射区に当てる。次に、親指の方から人差し指を押しにいくように圧をかける。カウントは1から7まで数え、これを3回繰り返すのが1セットである。音琶氏は、息を吐きながら押すこと、そして「大丈夫だよ」と自分自身に優しく声をかけながら行うと、さらにリラックス感が高まると解説している。



実践の際には左右両方の親指で行うことが推奨されている。音琶氏自身も左右差が出ることがあると述べており、個人差として自然な現象であることを示唆している。呼吸と動作を連動させることで、単なる刺激以上に心理的な落ち着きを得られる点が強調されている。



このセルフケアは特別な道具も必要なく、いつでもどこでも実践できる。短時間で済む手順であるため、会話前や試験前など緊張が高まりやすい場面で取り入れやすい。大事な場面で落ち着きを取り戻したい時や、日々のストレスケアに、継続的な実践を通じて自己調整能力を高める手段となるだろう。