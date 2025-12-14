働く女性の意識や環境は、この20年でどのように変化したのでしょうか。株式会社キャリアデザインセンター（東京都港区）が運営する女性の転職に特化した転職サイト『女の転職type』による「働く意識」に関する調査によると、職場で「性別による格差がある」と感じた人は、20年前から約20％増加していることがわかりました。



調査は、同サイト会員の20〜50代の働く女性306人を対象として、2025年10月にインターネットで実施されました。



まず、「昨年の年収」について聞いたところ、「200〜300万円未満」は2005年の24.5%から2025年では30.1%、「300〜400万円未満」は17.8％から24.5%と増加したのに対して、「100万円未満」は20.8%から13.7％へと減少しました。



一方、「理想の年収」について、2005年は「300万円未満」が28.8％だったのに対し、2025年は7.5%に減少。逆に、20年前は「300〜500万円未満」が33.9％だったのに対し、2025年では65.4％と、この20年で働く女性の理想の年収は上昇傾向にあることがわかりました。



次に、「結婚・出産後の理想の働き方」を聞いたところ、2025年も20年前も「子どもができたら産休をとりつつ、職業を持ち続ける」（58.6％、46.2％）が最多でした。一方、「子どもができたら退職し、大きくなったら再び職業を持つ」は、20年前の29.9％から2025年では10.6％と大きく減少したほか、「わからない」と回答した人は、20年前の5.5％から2025年では12.2％と約2倍になっています。



また、「職場で性別による格差を感じたことがある」と答えた人は、20年前の70.1％から2025年では91.2％と20％近く増加。



「具体的な格差の内容」を20年前と比較すると、「子育てのハンデ」（20年前55.3％→2025年63.1％）や「家事のハンデ」（同56.1％→同61.3％）は増加した一方で、「採用」（同37.8％→同29.0％）や「配属」（同34.8％→同23.7％）、「福利厚生」（同20.5％→同9.7％）は大幅に減少しました。



そこで、「転職したいと思った理由」を聞いたところ、「賃金が低い」（20年前41.9％→2025年65.7％）、「職場の人間関係がよくない」（同19.2％→同44.2％）、「仕事内容が合わない」（同23.7％→同35.6％）でいずれも増加したほか、「通勤時間が短い仕事につきたい」（同9.7％→同33.3％）も大幅に増加しており、リモートワークの人気がうかがえました。



また、転職経験者の「転職した時に妥協した条件」については、20年前、2025年いずれも「給与・ボーナス」（20年前48.9％、2025年52.1％）が最多となっています。



「もし今後パートナーを持つなら、どんな役割分担をしたいですか」と聞いたところ、20年前、2025年いずれも「家事・育児ともにパートナーと分担する」（20年前41.0％→2025年69.4％）が30％近く増加して最多。反対に「自分は家事・育児を中心にし、仕事は家計の補助程度」（同37.3％→同20.5％）は20％近く減少となりました。



最後に、「生き方を参考にしたい働く女性」を聞いたところ、20年前は、1位「黒木瞳」さん、2位「緒方貞子」さん、3位「松嶋菜々子」さん、4位「マザー・テレサ」さんが上位にランクイン。



2025年は同率1位「ジェーン・スー」さん、「高市早苗」さん、2位「天海祐希」さん、3位「北川景子」さんといった自分の考えをしっかりと持っていて、それを世の中に発信している女性の名前が多く挙げられました。



【出典】

▽女の転職type／働く意識、20年前と今