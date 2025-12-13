Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢ºÇ¶á¤ÎÇº¤ß¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤â¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ë¤ï¤«¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î12Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶á¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤¬ºÇ¶á¤ÎÇº¤ß¤È¤·¤Æ¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤Ë¼«Ê¬¤ÎYouTube¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÆ°²è¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò¡ËÀÚ¤ê¼è¤ê¤Þ¤¯¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤ï¤ìÊý¤ò¤µ¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤¨Êý¤ò»à¤Ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Ê¡Î±¤Ï¡ÖìÔÂô¤ÊÇº¤ß¤À¤Í¡£¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¸Î¤ËÈ¯¸À¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¤³¤ì¤âÃ¯¤«¤ÎÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ê¤ó¤Î¤«¤Ê¡© Ä´»Ò¾è¤ë¤Ê¤È¤«»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤â¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ë¤ï¤«¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤«¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
