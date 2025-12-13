¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¥Ð¥¿¡¼¤È¤ê¤ó¤´¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¹¬¤»¥ì¥·¥Ô8Áª¡Á»Ä¤Ã¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Î³èÍÑË¡¤â
´¨¤¯¤Ê¤ë¤Èºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡£¾Æ¤Î©¤Æ¤Î¥Ð¥¿¡¼¤È¥ê¥ó¥´¤Î¹á¤ê¤¬¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤ä¤Ä¤Ë¾Æ¤±¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô8Áª¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤ÄêÈÖ¥ì¥·¥Ô¤«¤é¡¢ñ»Ò¤ä½Õ´¬¤¤ÎÈé¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤É÷¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ú½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ÛÎäÅà¥Ñ¥¤¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤ ½é¤á¤Æ¤Ç¤â´ÊÃ±
ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ò´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ËßÖ¤á¤¿¥ê¥ó¥´¤ò¤Î¤»¤ëÁ°¤Ë¡¢ºÕ¤¤¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òÉß¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¿åÊ¬¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¡Ú´ÊÃ±¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤êËÜ³ÊÇÉ¤Þ¤Ç¡Û¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¥ì¥·¥Ô5Áª
¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤«¤éºî¤ëËÜ³Ê¥ì¥·¥Ô¡£¡Ö¤Î¤Ð¤¹¢ªÀÞ¤ê¾ö¤à¢ªµÙ¤Þ¤»¤ë¡×¤Î¹©Äø¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥Ê¥â¥ó¹á¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¼¤Ò¾Æ¤Î©¤Æ¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ë¼Ñ¥ê¥ó¥´¤òÊÂ¤Ù¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ª Êñ¤àºî¶È¤â¤Ê¤¯¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¿Æ»Ò¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÍ½Ç®¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤«¤éºî¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢»þÃ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤ÈÂç¹¥É¾¤Î°ìÉÊ¡£±ß·Á¡¦¥ê¥ó¥°·¿¤Î¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ÃÊº¹¤Î¤¢¤ëÅÚÂæ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¸ü¤á¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ç¥ê¥ó¥°·¿¤òºî¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥´¼Ñ¤òÊÂ¤Ù¤ëºî¶È¤¬¥é¥¯¤Ç¤¹¡£»Å¾å¤²¤Ë¿¶¤ë¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¡¢Ê´º½Åü¤ËÂå¤¨¤Æ¤â¡ý¡£
¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤Ë¥é¥à¼ò¤È¥ì¡¼¥º¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï200¡î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë180¡î¤Ë²¼¤²¤ë¤È¡¢¡Ö³°¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢Ãæ¤·¤Ã¤È¤ê¡×¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¹ë²Ú¸«¤¨¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥´¥í¥Ã¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡£¤ê¤ó¤´¤Î¿Ä¤ò¤¯¤êÈ´¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ë¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥å¥¬¡¼¡õ¥Ð¥¿¡¼¤òµÍ¤á¤ÆµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏÆ±»Î¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤Å¤é¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥é¥à¼ò¤òÅÉ¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¡£¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Çºî¤Ã¤¿ÍÕ¤Ã¤Ñ¤È¡¢¥Ø¥¿¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¤ò»É¤·¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ú¼ê´Ö¤Ê¤¯ºî¤ì¤ë¡Û¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤É÷¥ì¥·¥Ô2Áª
¥ê¥ó¥´¥¸¥ã¥à¤òñ»Ò¤ÎÈé¤ÇÊñ¤ó¤ÇÍÈ¤²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤É÷¤Î°ìÉÊ¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯´¶³Ð¤Ç¤Ä¤Þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥¸¥ã¥à¤¬Èô¤Ó½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Èé¤Î¤Õ¤Á¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÏÍÈ¤²¤¿Ä¾¸å¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢¤è¤¯ÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥´¼Ñ¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò½Õ´¬¤¤ÎÈé¤ËÊñ¤à¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È½Õ´¬¤¡£ÍÏ¤±¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤¬¥ê¥ó¥´¼Ñ¤Ë¤«¤é¤ß¡¢ìÔÂô¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥é¥ÀÌý¤È¥Ð¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÍÈ¤²¾Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£»Ä¤Ã¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤âÌµÂÌ¤Ê¤¯³èÍÑ¡ª
·¿È´¤¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ÎÃ¼ÀÚ¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¡¢»È¤¤Æ»¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆóÈÖÀ¸ÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆÅÙ¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¿·¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëºÝ¤Ï¡¢´Ý¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Å´Â§¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÎä¤ä¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò¡¢ÁØ¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¤Æ¤«¤éÌÍËÀ¤Ç¿¤Ð¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥¤¤ä¥ê¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í¾¤Ã¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ç¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Lily-bono)
¢£¡Ú´ÊÃ±¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤êËÜ³ÊÇÉ¤Þ¤Ç¡Û¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¥ì¥·¥Ô5Áª
½é¤á¤Æ¤Ç¤âºî¤ì¤ë¡ª ´ðËÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤
¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤«¤éºî¤ëËÜ³Ê¥ì¥·¥Ô¡£¡Ö¤Î¤Ð¤¹¢ªÀÞ¤ê¾ö¤à¢ªµÙ¤Þ¤»¤ë¡×¤Î¹©Äø¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥Ê¥â¥ó¹á¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¼¤Ò¾Æ¤Î©¤Æ¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤ ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤À¤± ´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô
ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ë¼Ñ¥ê¥ó¥´¤òÊÂ¤Ù¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ª Êñ¤àºî¶È¤â¤Ê¤¯¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¿Æ»Ò¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÍ½Ç®¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤«¤éºî¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢»þÃ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤
¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤ÈÂç¹¥É¾¤Î°ìÉÊ¡£±ß·Á¡¦¥ê¥ó¥°·¿¤Î¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ÃÊº¹¤Î¤¢¤ëÅÚÂæ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¸ü¤á¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ç¥ê¥ó¥°·¿¤òºî¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥´¼Ñ¤òÊÂ¤Ù¤ëºî¶È¤¬¥é¥¯¤Ç¤¹¡£»Å¾å¤²¤Ë¿¶¤ë¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¡¢Ê´º½Åü¤ËÂå¤¨¤Æ¤â¡ý¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤
¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤Ë¥é¥à¼ò¤È¥ì¡¼¥º¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï200¡î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë180¡î¤Ë²¼¤²¤ë¤È¡¢¡Ö³°¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢Ãæ¤·¤Ã¤È¤ê¡×¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¹ë²Ú¸«¤¨¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤´¤ÈìÔÂô¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤
¥´¥í¥Ã¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡£¤ê¤ó¤´¤Î¿Ä¤ò¤¯¤êÈ´¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ë¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥å¥¬¡¼¡õ¥Ð¥¿¡¼¤òµÍ¤á¤ÆµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏÆ±»Î¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤Å¤é¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥é¥à¼ò¤òÅÉ¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¡£¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Çºî¤Ã¤¿ÍÕ¤Ã¤Ñ¤È¡¢¥Ø¥¿¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¤ò»É¤·¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ú¼ê´Ö¤Ê¤¯ºî¤ì¤ë¡Û¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤É÷¥ì¥·¥Ô2Áª
´ÊÃ±¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤É÷ñ»Ò
¥ê¥ó¥´¥¸¥ã¥à¤òñ»Ò¤ÎÈé¤ÇÊñ¤ó¤ÇÍÈ¤²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤É÷¤Î°ìÉÊ¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯´¶³Ð¤Ç¤Ä¤Þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥¸¥ã¥à¤¬Èô¤Ó½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Èé¤Î¤Õ¤Á¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÏÍÈ¤²¤¿Ä¾¸å¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢¤è¤¯ÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤½Õ´¬¤
¥ê¥ó¥´¼Ñ¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò½Õ´¬¤¤ÎÈé¤ËÊñ¤à¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È½Õ´¬¤¡£ÍÏ¤±¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤¬¥ê¥ó¥´¼Ñ¤Ë¤«¤é¤ß¡¢ìÔÂô¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥é¥ÀÌý¤È¥Ð¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÍÈ¤²¾Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£»Ä¤Ã¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤âÌµÂÌ¤Ê¤¯³èÍÑ¡ª
·¿È´¤¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ÎÃ¼ÀÚ¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¡¢»È¤¤Æ»¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆóÈÖÀ¸ÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆÅÙ¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¿·¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëºÝ¤Ï¡¢´Ý¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Å´Â§¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÎä¤ä¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò¡¢ÁØ¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¤Æ¤«¤éÌÍËÀ¤Ç¿¤Ð¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥¤¤ä¥ê¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í¾¤Ã¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ç¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Lily-bono)