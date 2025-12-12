【実話】夫が大麻所持でまさかの逮捕!?警察から電話＆幼い息子を抱きかかえて泣き崩れる妻【著者に聞いた】
2025年12月現在も連載中の漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』は、産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードだ。今回は本作の12〜16話をお届けするとともに、著者のReina(@Reina770)さんに夫と一緒に暮らしていて、不自然な行動はなかったかなどについても伺った。
ヤマトもレイナの態度の変化に気づいているようで、「ゆっくりしておいで」と言ってくれた。レイナはヤマトと少し離れることで、また顔を見て話ができるようになるかもしれないと希望を持っていた。
リウ君と実家に帰ると、母と姉が歓迎してくれた。久々に一人でゆっくり温泉に入り、日頃のストレスが流れ出ていくのを実感！レイナは一人になって自分の気持ちを再認識し、少し休むだけで心が軽くなったことを嬉しく思う。
地元では友達にも会って、夫婦円満の秘訣を聞いてみた。産後のレスから夫との関係性が悪くなったのは、友達も共感してくれた。仲のいい夫婦の話はよい参考になり、レイナは帰ったらヤマトと向き合ってみようという気持ちになれた。
いよいよ帰る日になり、母と姉が車で2時間のドライブがてら途中の駅まで送ってくれることに。レイナはスマホでヤマトにメッセージを何度か送ったが、返信はない。するとヤマトの職場のスタッフから「ヤマトさんと連絡が取れない」と連絡が来る。
レイナは多分ヤマトはまだ寝ていると思い、特に心配はしなかった。その後サービスエリアでトイレに寄った際、レイナのスマホに警察から着信が入る。そして「ご主人を大麻所持で逮捕しました」と告げられるではないか!?
突然のことで頭が真っ白になったレイナ。「奥様にも後日任意で事情聴取をさせていただきます」などと伝えられ、その電話は切れてしまう。レイナは母と姉に合流すると、リウ君を抱っこしながらその場で泣き崩れてしまうのであった…。
――久しぶりに里帰りをして自分の気持ちを再認識されたようですが、レイナさん自身そういう時間は大切だと思いますか？
お互いに離れる時間は大切だと思います。初めての育児で生活が一変し余裕が無くなると、相手の粗ばかりが目についてしまうからです。少し距離を置くことで、気持ちを整えられると感じました。
――ヤマトさんが大麻所持で逮捕されましたが、一緒に暮らしていて不自然な行動などはなかったのでしょうか？
当時はヤマトを気に掛ける余裕がありませんでした。仕事の時間帯もすれ違っていた為、今思えば不自然だったなと思う行動も、その頃は全く気になりませんでした。
果たして、レイナの家族はこれからどうなるのだろうか…!?Reinaさんは本作以外にも、『0日婚』『出産レポ』などのエッセイ漫画も描いている。興味がある方は、この機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：Reina(@Reina770)
