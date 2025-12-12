ピザハットの福袋が超おトク！限定トート付きの福袋をチェック

家族や友人と集まる機会が増える年末年始。そんなシーズンにぴったりな、ピザハットのおトクすぎる「福袋セット」が2025年12月15日（月）～2026年1月4日（日）の期間限定で登場します。年末年始セットに+1,000円でグレードアップでき、限定トートバッグと1,000円OFFクーポンが付いてくる充実ぶり♡さらに購入者の中から抽選で10名様に10,000円分のオンラインギフトが当たる特典も。新年の食卓をもっと楽しく彩る福袋の魅力を詳しくご紹介します♪

ピザハット福袋セットは全部で3種類！

福袋セットは、人数やシーンに合わせて選べる3タイプ。

まず「福袋サイドセット」は、冬のプレミアム4（チージーロールM）とダブルチキンコンボに、限定トートバッグと1,000円OFFクーポンが付いたおトクな少人数向けセット。

持ち帰りは5,000円、配達は5,960円です。

「福袋パーティセット」は、冬のプレミアム4（チージーロールM）とピザハット・ベスト4（ハンドトスM）、ダブルチキンコンボがセットに。

持ち帰り5,960円、配達7,700円で、みんなでワイワイ楽しめます。

そして大人数にぴったりの「福袋トリプルセット」は、冬のプレミアム4（チージーロールM）、ピザハット・ベスト4（ハンドトスM）、ピザハット・マルゲリータ（ハンドトスM）の3枚に加え、ダブルチキンコンボともちっと！

ハニーフォカッチャもセットに。持ち帰り7,320円、配達9,400円とボリューム満点です。

福袋購入で当たる豪華ギフトも！

福袋セットを購入すると、次回3,000円以上の注文で使える「1,000円OFFクーポン」が必ずもらえる嬉しい特典つき。

さらに、購入ごとに1口応募となる抽選では、10名様に10,000円分のピザハットオンラインギフトが当たるビッグチャンスも♪

対象者はオンライン会員登録・ログイン注文・商品受け取り完了・メール受信許可などの条件を満たす方。

期間は2025年12月15日（月）～2026年1月4日（日）で、当選者には2026年1月中旬～2月上旬にメールで通知されます。

年末年始をもっと楽しくするセット♡

わいわい楽しむ冬シーズンにぴったりなピザハットの福袋セットは、限定トートやクーポン、さらに抽選ギフトまで付いた豪華仕様。

サイドセット・パーティセット・トリプルセットの3種類から選べるので、人数やシーンに合わせてぴったりの組み合わせが見つかります♡

年末年始のごちそう時間をよりハッピーに彩る、今だけのおトクなチャンス。家族みんなで、友人と一緒に、特別感たっぷりの福袋セットを楽しんでみてください♪