2026年1月20日に発売される、櫻坂46・松田里奈の1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）からニュージーランドオの街を歩いている姿を捉えた先行カットが公開された。

【画像】櫻坂46・松田里奈、笑顔が可愛い写真集先行カットが公開

松田里奈（まつだ・りな）は、1999年10月13日生まれ、宮崎県出身。2018年「坂道合同新規メンバーオーディション」に合格し、欅坂46に二期生として加入。グループ名が櫻坂46に改名した後、2022年には2代目キャプテンに就任した。現在、TBS系列で放送中の朝の情報番組「THE TIME,」では木曜レギュラーとして出演中。また「みやざき大使」としても活動している。櫻坂46としては、2026年4月にMUFGスタジアム（新国立競技場）での2daysライブが決定している。

松田にとって初の写真集となる今作は、ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影。羊とたわむれる姿やBBQ、ラテアート、トラムでの移動、キャッチボールなど、現地で一緒に過ごしているような距離感のカットを多数収録している。さらに、雄大なビーチや自然の中の川で見せる水着姿など、大人っぽさとあどけなさが同居した表情も魅力。また撮影期間中に26歳の誕生日を迎えたという。「まつりちゃんかわいい！」と思わず口にしたくなる愛らしさが詰まった一冊となっている。撮影は北浦敦子氏が務めた。

このたび公開された先行カットは、ニュージーランドの街を歩いている途中で見せた可愛らしいワンシーン。工事中の標識を真似る姿に、可愛らしい一枚だ。事前の衣装決めで「ジャケットも着てみたい！」と希望したという。お気に入りの一着をまとい、楽しそうに街を歩いていたという。

本書は通常版のほか、紀伊國屋書店限定版、Sony Music Shop限定版、@Loppi・HMV限定版の限定カバー版も発売される。

（文＝リアルサウンド編集部）