酒蔵の軒先に“丸い杉の玉”がぶら下がっている理由――「杉玉」の歴史と色の秘密

みなさんは、酒蔵に行ったことがありますか？酒蔵をはじめ、酒屋さんや日本酒を得意としている飲食店・居酒屋などでもたまに見られるのが、軒先にある「杉玉（すぎだま・すぎたま）」です。

杉の玉、という名前のとおり、杉の葉を丸めてボール状にしたものですが、それが何の目的で飾られているのか、意外と知られていないのではないでしょうか。

今回の記事では、そんな杉玉の目的や歴史に迫ってみたいと思います。

杉玉とは？

杉の葉（穂先）を集めてボール状にしたもので、別名「酒林（さかばやし）」とも呼ばれます。緑色のものや枯れて茶色になったもの、しめ縄や小さな笠がついているものなどがあります。

杉玉の由来・はじまり

杉玉は、奈良県桜井市にある日本最古の神社であり、「日本三大酒神神社」にも数えられるお酒の神様を祀った神社である「大神（おおみわ）神社」に由来するといわれています。古くから、朝廷の神事のお神酒（みき）を作る重要な役割を担ってきました。

大神神社は三輪山をご神体としていますが、その三輪山は神奈備（かんなび）と呼ばれる神様のよりどころとされている場所で、杉の木も多く自生していました。そのため、その杉にも神様が宿っていると考えられ、酒造りのお守りとして持ち帰り、束ねて飾るようになりました。

江戸時代の中期ごろには、今のように杉の葉を丸い形に整えて飾る習慣がはじまりました。そして、奈良だけでなく全国にもこの風習が広まっていきました。

時代とともに幅広い意味合いに

もともとは醸造安全祈願として始まった杉玉ですが、時代とともに「おいしいお酒ができるように」「商売繁盛」などさまざまな祈りを込めて、お守り・縁起物として飾られるようになりました。

新酒の熟成の具合を伝える杉玉の色の変化

作られたばかりの杉玉は青々とした緑色をしています。2〜3月にかけて飾られはじめますが、これはちょうど新酒の季節と重なるため、「今年も新酒ができました」ということを人々に知らせる目印となります。

薄い緑になると、夏酒の時期、そして枯れて茶色くなると「ひやおろし」や「秋あがり」の季節というように、日本酒造りの時期と杉玉の色が重なっているのです。