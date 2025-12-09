「CLの一戦がシャビ・アロンソの正念場に」マドリー指揮官、マンC戦が最後の猶予か。セルタに敗れて緊急会合
その立場が危ぶまれている。
現地12月７日に開催されたラ・リーガ第15節で、レアル・マドリーはセルタと本拠地サンティアゴ・ベルナベウで対戦。２人の退場者を出すなか、０−２で敗れた。
これで今季３敗目を喫し、首位バルセロナとは勝点４差の２位。約１か月前には宿敵に勝点５差をつけてリードしていたものの、直近５試合は１勝３分け１敗とトーンダウンしている。
この状況を受け、スペイン紙『MARCA』は「セルタ戦の敗戦を受け、ベルナベウで緊急会合、チャンピオンズリーグ（CL）の一戦がシャビ・アロンソの正念場に」などと報道。「フロレンティーノ・ペレス（会長）とその側近は、深夜まで及ぶ危機対策会議を開いた。テーブルの上にはいくつもの火急の論点が並んだ」とし、チームの低調を議題とした会議の内容を伝えたうえで、こう続けた。
「いずれにせよ、会合の最重要議題は、チームの最近の苦戦に割かれた。直近７試合でわずか２勝という成績であり、焦点はシャビ・アロンソとロッカールームの一部との関係に当てられた。クラシコでのヴィニシウス（・ジュニオール）の交代に象徴されるように、バスク人指揮官とチームのキープレーヤー数名との間の信頼関係の欠如は、クラブに大きな懸念を抱かせている」
10月30日のバルサ戦で、途中交代を告げられたヴィニシウスがピッチ上で不満をあらわにする一幕があったが、監督と選手の不和が問題視されているようだ。
記事では「クラブは、水曜のシティ戦（チャンピオンズリーグ）を、選手たちと監督の双方にとって反応の期限と定めた」とし、「すでに後任候補の名前が取り沙汰されており、多くの“予想”でジネディーヌ・ジダンが第一選択肢とされている。もう一つの、より難しい選択肢は、リバプールでの長く成功した旅路を終えて、戦列から離れているユルゲン・クロップだ」と続ける。
シティ戦で不甲斐ない戦いを見せることになれば...“決断”が下されるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
