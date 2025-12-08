¥Ð¥êÅç¤ÇÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤é½¸ÃÄËü°ú¤¤«¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤¬³È»¶¡¡µþÅÔ¤ÎÂçÃ«Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤¬¡ÖÀàÅð¹Ô°Ù¡×¼Õºá
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡Ö¥Ð¥êÅç¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾¯Ç¯¤é¤¬½¸ÃÄ¤ÇËü°ú¤¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿µþÅÔÉÜÆâ¤Î¹â¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¡¢¿´¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ì¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¡ÊµþÅÔ»ÔÅì»³¶è¡Ë¤Î¹»Ä¹¤Ï2025Ç¯12·î8Æü¡¢¡ÖÊ£¿ô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡¢Ë¬ÌäÀè¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀàÅð¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¡×¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÇ§¤á¡¢¡Ö¤³¤Î»öÂÖ¤ò¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
Å¹°÷¤¬ÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥Þ¥Ã¥Á¡©¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹
T¥·¥ã¥Ä¤äË¹»Ò¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÅÚ»ºÅ¹¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ç¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¾¯Ç¯3¿Í¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶»¤Ë¤Ï¡¢²«¿§¤¤¥ê¥Ü¥ó¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÄÂÎ¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°õ¤é¤·¤¤¡£
Å¹°÷¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬Î¥¤ì¤ë¤È¡¢¾¯Ç¯¤é¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¦Â¦¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÌá¤·¡¢Å¹°÷¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢¸ª³Ý¤±¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ËÁÇÁá¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤à¡£¾¯Ç¯¤é¤Ï¡¢¡Ö11ÈÖ¡×¤Ê¤É¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸Â¦¤Ë¤¤¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢ÊÌ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢Å¹°÷¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÁÇÁá¤¯¥Ð¥Ã¥°¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£3¿Í¤Ï¡¢¥¥ç¥í¥¥ç¥í¸«²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÇØÈÖ¹æ³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¡©¡×¤Ê¤É¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¤³¤Î¾¯Ç¯¤é¤ò´Þ¤á¤¿¿ô¿Í¤¬T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Å¹°÷¤¬Ìá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢ÉÔ¿³¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢1¿Í¤¬¡Ö¥Ï¥¦¥Þ¥Ã¥Á¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÅ¹°÷¤Ë¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤³¤Î¾¯Ç¯¤¬¡Ö¥×¥ê¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤ÈÇÒ¤ß¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÃÍ°ú¤¤òÇ÷¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÅ¹°÷¤ËOK¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Ó¥¶¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î7Ê¬¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¾å¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯12·î3Æü¤Î¸áÁ°11»þ30Ê¬¤´¤í¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢Åê¹Æ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢5Æü¤Ë±ÇÁü¤Î°ìÉô¤¬X¾å¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ£¿ô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡¢Ë¬ÌäÀè¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀàÅð¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¡×
¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥Ð¥êÅç¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µþÅÔ¤Î¹â¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¡¢Áû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ±¹»¤ÎSNS¤Ï¼¡¡¹¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Å¹¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ËÅð¤ó¤À½¸ÃÄËü°ú¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤é¤Î¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ð¥ê¤Î¤ªÅÚ»ºÊª²°¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤Á¤ó¤È¸½ÃÏ¤ÇºÛ¤«¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¤³¤ÎÁû¤®¤òÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥Ö¥É»ÔÆâ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡Ö¥«¥¸¥§¥óÄÌ¤ê¡×¤ÎÅÚ»ºÊªÅ¹¤Ç°áÎà10ÅÀ¤Û¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¹¼ç¤¬ºß¸Ë³ÎÇ§Ãæ¤Ë°áÎà¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ëËü°ú¤¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Áû¤®¤ËÂÐ¤·¡¢Ì¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ï12·î8ÆüÍ¼¡¢¡Ö¸¦½¤Î¹¹ÔÃæ¤ÎËÜ¹»À¸ÅÌ¤Ë¤è¤ëÀàÅð¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Ë¤¢¤Æ¤¿ÀâÌÀÊ¸¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö12·î4Æü¡¢ËÜ¹»¤Î¸¦½¤Î¹¹Ô¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡¢Ë¬ÌäÀè¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀàÅð¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¸½ºß¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤â´Þ¤á¡¢ÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖËÜ·ï¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëË®¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø¹»¤È¤·¤ÆÀ¸ÅÌ»ØÆ³¤Î¤¢¤êÊý¤ò¿¿Ùõ¤Ë¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³ÎÇ§¤¬½ÐÍè¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ·Ð²á¤ÈÂÐ±þÊý¿Ë¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¸½ÃÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¸½ÃÏ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¤È¤·¤Æ¤³¤Î»öÂÖ¤ò¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖSNS¾å¤Ç¤Î²±Â¬¤äÉÔ³Î¼Â¤Ê¾ðÊó¤Î³È»¶¡¢¼ÂÌ¾¡¦´é¼Ì¿¿Åù¤Î·ÇºÜ¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Ï¡¢¹¹¤Ê¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÈï³²¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ê¤´ÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë