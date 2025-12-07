¡ÚUFC¡Û¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Îº¸ÏÓ¥°¥Ë¥ã¥ê¡Ä³«»ÏÁá¡¹Éé½ý¤Ç²¦ºÂ´ÙÍî¡¡¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¿´ÇÛ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¡þUFC323¡¡¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡¡Ê²¦¼Ô¡Ë¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã ¡½¡ÊÄ©Àï¼Ô¡Ë¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥ô¥¡¥ó¡Ê2025Ç¯12·î6Æü¡¡ÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¡T¡¼¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC323¡×¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎT¡Ý¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Ëº¸ÏÓ¤òÉé½ý¡£TKO¾¡Íø¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÄ©Àï¼Ô¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥ô¥¡¥ó¡Ê¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤¬¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1R³«»ÏÁá¡¹¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤¬±¦¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ô¥¡¥ó¤¬¥¥Ã¥¯¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÆÍ¤Êü¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Ïº¸¼ê¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÃå¤¤¤¿¤¬¡¢ÃåÃÏ¤Ë¼ºÇÔ¡£¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÏÓ¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÀïÆ®ÉÔÇ½¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ô¥¡¥ó¤¬¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥±¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼¡´üÄ©Àï¼Ô¸õÊä¤Ç¤¢¤ëÊ¿ÎÉ¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤â±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé½ý¥·¡¼¥ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥ß¥¹¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡Ö·ë¹½¥ä¥Ð¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¿´ÇÛ¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¾×·â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£