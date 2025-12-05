冬の化粧崩れ対策に♡ハトムギ化粧水の限定品で叶える潤いプレケア

冬は乾燥が進み、朝のメイクがうまくのらない…そんな悩みを抱える女性が実は約2人に1人※3も。そこで人気のナチュリエから、朝のメイク前に手軽に潤いを届ける限定品2種が登場します。化粧水やジェルとシートを組み合わせた“プレパック”で、肌にたっぷり水分をチャージ。忙しい朝でも手早くケアでき、化粧ノリや持ちがしっかりアップします♡数量限定なので早めのチェックが必須です。

朝の潤いケアに◎限定化粧水セット

「ナチュリエハトムギ化粧水限定ポンプヘッド＆スクエアシートつき」は、人気のハトムギ化粧水に500ml入りの大容量サイズと、簡単にパックが作れるスクエア型シートをセットにした限定品。

ポンプヘッドを装着し、シートの上からプッシュするだけで化粧水が均一に浸透し、3分貼るだけの“朝プレパック”が完成します。

みずみずしい処方が角層まで潤いを届け、ベタつかず、メイク前の肌を整えて化粧崩れを防止。参考価格748円(税込)で、コスパの良さも魅力です。

ジェル仮面返しでもっちり潤う限定品

「ナチュリエハトムギ保湿ジェル限定ミニハトムギ化粧水＆スクエアシートつき」は、180gの保湿ジェルにミニ化粧水とシートが付いたセット。

化粧水が染み込んだシートを貼り、ジェルをたっぷり重ねる“ジェル仮面返し”でしっかり保湿できます。水のベールが少しずつ潤いを届け、日中の乾燥をブロック。

朝のメイク前はもちろん、夜のスペシャルケアにもおすすめです。価格は990円(税込)で、冬のお守りスキンケアとしてぴったり♪

数量限定だから早めにチェックを♡

乾燥が厳しい季節は、メイク前の肌づくりが美しさを左右します。

今回登場したナチュリエの限定セットは、忙しい朝でも簡単に潤い補給でき、冬の化粧崩れをしっかり防いでくれる心強い味方。

どちらも数量限定※2のため、気になる方は売り場で早めにチェックしてください♪日々のケアを少しアップデートするだけで、冬でも自信の持てるメイク仕上がりに導いてくれます。