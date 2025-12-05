竹田恒泰氏「そこがよく分からない」公明党・いさ進一前衆議院議員に創価学会との関係を直撃
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」の動画に出演。公明党のいさ進一前衆議院議員をゲストに迎え、多くの人が疑問に思う「公明党と創価学会の関係性」というテーマに踏み込んだ。
動画の冒頭、竹田恒泰氏が「どうしてもよくわからないのが、創価学会との関係性なんですね」と切り出すと、いさ進一氏は「実態上は、公明党イコール創価学会じゃないのが現実」と断言。世間のイメージと実態には乖離があると指摘した。
いさ進一氏はその根拠として、自身の選挙における得票数の内訳を具体的に提示。「私、勝つ時って大体10万票ぐらい取るんですね」とした上で、そのうち公明党の比例票、つまり強固な支持母体からの票は「3万ちょっとぐらい」だと明かした。残りの約7万票については、「自民党応援してるけど、いさ進一に入れてくれるとか、維新を応援してるけど、いさ進一に入れてくれた人もおるわけですよ」と述べ、創価学会員以外の支持者によって支えられている実態を赤裸々に語った。
さらに、いさ進一氏は「我々がやってる仕事だって別に創価学会のために仕事してるわけじゃない」と強調。創立者である池田大作名誉会長も「日本のためにやるのがお前らの仕事やと、公明党の仕事だと言ってる」と、党の根本的な姿勢を説明した。
いさ進一氏は、世間の「イコール」というイメージをどう乗り越え、「大衆政党として脱皮していくか」が党の大きな課題であると語り、公明党が目指す今後の姿について真摯な姿勢を見せた。
動画の冒頭、竹田恒泰氏が「どうしてもよくわからないのが、創価学会との関係性なんですね」と切り出すと、いさ進一氏は「実態上は、公明党イコール創価学会じゃないのが現実」と断言。世間のイメージと実態には乖離があると指摘した。
いさ進一氏はその根拠として、自身の選挙における得票数の内訳を具体的に提示。「私、勝つ時って大体10万票ぐらい取るんですね」とした上で、そのうち公明党の比例票、つまり強固な支持母体からの票は「3万ちょっとぐらい」だと明かした。残りの約7万票については、「自民党応援してるけど、いさ進一に入れてくれるとか、維新を応援してるけど、いさ進一に入れてくれた人もおるわけですよ」と述べ、創価学会員以外の支持者によって支えられている実態を赤裸々に語った。
さらに、いさ進一氏は「我々がやってる仕事だって別に創価学会のために仕事してるわけじゃない」と強調。創立者である池田大作名誉会長も「日本のためにやるのがお前らの仕事やと、公明党の仕事だと言ってる」と、党の根本的な姿勢を説明した。
いさ進一氏は、世間の「イコール」というイメージをどう乗り越え、「大衆政党として脱皮していくか」が党の大きな課題であると語り、公明党が目指す今後の姿について真摯な姿勢を見せた。
YouTubeの動画内容
関連記事
政治評論家・竹田恒泰が斬り込む、公明党・いさ進一議員が明かしたと厳しい外交の現実を告白
竹田恒泰氏「蚊が飛ぶ原理は科学で説明できない」“知らないことすら知らない”世界の深淵
竹田恒泰氏「脅迫罪ですよ」日本の首相に向けられた中国総領事の“首斬る”発言をバッサリ
チャンネル情報
竹田恒泰チャンネルの公式切り抜きチャンネルです。 毎日短い動画で竹田先生の動画を公開いたします。 本家はこちら https://www.youtube.com/@takeda_ch
youtube.com/@takedacut YouTube