歯科医師が本音で推奨！本当に“良い歯医者”見抜くための5つのポイントとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【歯医者に行く前にみて！】その歯医者で大丈夫？本当にいい歯医者を見分けるポイントを5つ解説します【虫歯 根管治療 選び方 歯周病】と題したYouTube動画で、ハプラス歯科の代表歯科医師・木村隆寛氏が「いい歯医者さんの見分け方」について自身の経験を交え徹底解説した。



木村氏は「患者さんに幸せになってもらいたい」という思いから、診察室で丁寧に説明したい内容を動画形式で共有している。今回は「歯医者さんが多すぎてどこへ行けば良いのかわからない」という視聴者の悩みに対し、外観や医院の新旧、患者やスタッフの雰囲気から口コミまで、その見極めのポイントを５つ紹介した。



まず木村氏が重視したのは「清潔感のある外観」だ。「外から見て暗い感じがしないか、第一印象で違和感を覚えた場合は後で覆ることはあまりない」と、初見の直感を大切にすべきだと語る。「自分もスタッフも毎朝ゴミを拾っている。道や看板もぴかぴかに保つことが大事」と“歯科医院の熱意は外からも見える”と断言した。



次に着目したポイントは「新しすぎず古すぎないクリニック」であること。「25年以上ほとんど変化がなく古さが目立つ医院は候補から外しても良いが、新規開業でも先生1人の小規模医院には要注意。様子をよく見て判断してほしい」と述べた。



また「歯科医師のやる気と情熱は非常に重要」と強調。東京都内約1500の開業歯科医師へのアンケートデータを示し、「開設5年以下のクリニックは85％以上が情熱をもって治療しているが、開業25年以上では20％前後に減ってしまう」と警鐘を鳴らしつつ、「古くてもやる気のある先生は外観やスタッフ指導にも現れる」とプロならではの視点を明かした。



患者やスタッフの様子もチェックポイント。「患者さんが幸せそうに通っているか、受付スタッフや先生の雰囲気、通院者の表情も重要」だと語った上で、「忙しすぎても、逆に人がいなさすぎても不安。ちょうどよい賑わいが最良」と現場感覚でアドバイス。「結局は、先生の人柄と技術こそが一番大事」と断言している。



インターネットや口コミの精査も欠かせない。「本当に熱意のある先生はホームページにも努力や想いが現れる」とし、治療ビフォーアフターや学会活動なども参考にし、ネット上の評判やリアルな口コミも必ず確認することを勧めた。「ただし、ネットの口コミは悪い内容が目立つ傾向があるので、良い面も悪い面も総合的に判断して」と冷静な指摘も忘れなかった。