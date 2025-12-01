BABYMONSTER×UT初コラボ♡魅力あふれるグラフィックT登場

ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」から、人気K-POPガールズグループBABYMONSTERとの初コラボ「K-POP グループ BABYMONSTER UT」が2026年2月下旬に発売♡代表曲『BATTER UP』をモチーフにデザインされたTシャツは、ワイドなボックスシルエットやシアー素材を採用し、クルーネックとVネックの2種で登場。世界で挑戦を続ける彼女たちの力強い魅力を日常のスタイルに取り入れられます♪

BABYMONSTERの世界観を表現

「K-POP グループ BABYMONSTER UT」は、グループの代表曲『BATTER UP』をテーマにデザインされた6種類のWOMEN Tシャツ各1,990円。

少しワイドなボックスシルエットとシアー素材を採用し、クルーネックとVネック仕様でスタイルに合わせた着こなしが可能。

BABYMONSTERのクールで力強いイメージを日常で楽しめます。

撮り下ろしビジュアルも公開

本コラボ限定の撮り下ろしビジュアルでは、BABYMONSTERのメンバーがTシャツを着用したグループカットやソロカットを披露。撮影動画やメッセージ動画も順次公開予定で、ここでしか見られない特別な表情やスタイリングを楽しむことができます。ファン必見のビジュアルはオンラインストアでもチェック可能です。

商品情報・購入方法

BABYMONSTER UTで日常をK-POP仕様に♡

