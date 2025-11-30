日々の生活で凝り固まった全身の硬直・ねじれ・ゆがみを解きほぐす筋膜リリース。

体のバランスを整える上でも効果的で、腰痛や肩こりだけでなく、内臓の働き向上なども期待できるんだとか。

アメリカのミューラーが発売しているフォームローラーがAmazonブラックフライデーセールに登場。

ミューラー フォームローラー 3,960円

は、中央に2本配置された「センターウェーブ」という溝が大きな特徴になっています。セラピストによる手や指での曲線的な手もみを再現しており、前後にゆっくりローリングするだけで、効率的な筋膜リリースをサポートしてくれます。

サイドの「ナックルチューブ」は、指や拳の関節を再現しており、表面の筋肉だけではなく深部にまで狙ったコリの部分へピンポイントにアプローチできます。背中や肩甲骨だけでなく、腰や脚など幅広い部位に使えます。

耐荷重230kg以上で耐久性もバッチリ。1日5分でもいいので、日課にすれば身体のコンディションも向上してくるはず。

Amazonブラックフライデーで28%OFFになっているこの機会に入手して、まずは始めてみてはいかがでしょうか。

