『【3分手をもむだけ】不安と緊張を和らげ、心が落ち着く手もみセルフケア』と題された動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、不安症やパニック障害に対応する手もみセラピーの実践法を公開した。音琶氏は「不安だなぁとか、緊張するなぁという時でもいい」と語り、日常生活で誰もが経験する心の揺れに対処できるセルフケアの手法を示している。動画では親指を中心とした3つの反射区を取り上げ、それぞれの位置と押し方を段階的に解説する構成である。



最初に紹介される「間脳の反射区」は、親指の指紋中央に位置する反射区だ。不安が強い時に押すと心を落ち着かせる作用があるとされ、「人差し指を曲げて、尖っている方で押す」という具体的な指示が添えられる。押す時間は7秒間、これを3回繰り返す。音琶氏は「親指から押し付けるのがポイント」と強調し、反射区を円を描くようにずらして押す方法や、痛みを感じる箇所を集中的に刺激する工夫も提案した。



「大脳の反射区」は親指の先端部分に位置し、恐怖感やストレスの緩和を目的とする。音琶氏は「強く押さなくて大丈夫。押し当てる程度でよい」と繰り返し、力加減の調整を促した。左右の親指がそれぞれ右脳と左脳に対応していると述べ、バランスよく刺激することの意義を示唆している。



「背骨下部の反射区」は親指の付け根に位置し、リラックス効果を高めて自律神経を整える作用があるとされる。音琶氏は「骨に沿って力を入れるイメージ」と表現し、押される側の手を内側に回転させることで指への負担を軽減する技法を伝えた。実演後には「右手の方が痛かったので、右の腰が疲れている」と自身の感覚を共有し、反射区の痛みから身体の状態を推測できる可能性を示した。



音琶氏は押し方の基本ルールとして「7秒間むぎゅっと押す」「1反射につき3回から5回」「1日に3回から5回行う」という目安を示した。実践後には水分補給を忘れないよう注意を促し、老廃物の排出を助ける重要性を述べている。手もみセラピーは場所を選ばず実施できる利便性が強調され、「不安になっている方、悩んでいる方に手を揉んであげてください」と他者への応用も推奨された。手で触れること自体にストレス緩和や癒しの作用があるとし、反射区刺激以上の心理的効果を期待できると語っている。