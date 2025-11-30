「思っている以上にプレッシャーってあるんだなって」接戦制した鹿島が首位キープ。鬼木監督が労う「よく耐えてくれました」
鹿島アントラーズは11月30日、J１第37節で東京ヴェルディとアウェーで対戦。スコアレスで迎えた74分に松村優太の得点で均衡を破る。この１点を守り抜き、１−０で勝利。首位の座を堅持した。
試合後のフラッシュインタビューで、鬼木達監督は「あれだけ上手くいかない時間がありながら、よく耐えてくれました」と振り返り、「思っている以上にプレッシャーってあるんだなって。本当に勝つことを求めてやっているので、そこにはしっかりと答えてくれたと思っています」と選手たちを労った。
松村の決勝点は、相手のミスを逃さずにボールを奪った流れから生まれた。
「選手に言っているのは、ボールを持っている時も、持っていない時も、迫力ある、圧力のあるサッカーをしよう、そういう話をしているので、そこが出たシーンでもあるのかな」と指揮官は評する。
他会場の結果も含め、勝利を逃せば首位から陥落する可能性もあった。鬼木監督は「勝たなければいけないと思ってやっていましたので、選手もそこのところは気にしていなかったと思います」と述べ、「とにかくホームゲームでまた勝つことだけを求めてやりたい」と意気込む。
シーズンは残り１試合。最終節は12月６日。鹿島は本拠地メルカリスタジアムで、目下４連勝中と好調の横浜F・マリノスと激突する。勝利すれば文句なしで９年ぶりのリーグ優勝が決まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
