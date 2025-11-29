鳥栖vs磐田 スタメン発表
[11.29 J2第38節](駅スタ)
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 23 北島郁哉
DF 30 木本恭生
DF 91 上原牧人
MF 18 日野翔太
MF 33 西矢健人
FW 9 ジョー
FW 19 鈴木大馳
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 5 江崎巧朗
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 4 松原后
MF 6 金子大毅
MF 7 上原力也
MF 25 中村駿
MF 71 倍井謙
FW 9 渡邉りょう
FW 39 角昂志郎
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
MF 8 為田大貴
MF 18 井上潮音
MF 33 川合徳孟
MF 79 ブラウンノア賢信
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 20 佐藤凌我
監督
安間貴義
