[11.29 J2第38節](NDスタ)

※14:00開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 45 渋谷飛翔

DF 4 西村慧祐

DF 13 野嶽寛也

DF 19 岡本一真

DF 22 城和隼颯

MF 17 寺山翼

MF 18 南秀仁

MF 88 土居聖真

FW 9 高橋潤哉

FW 10 氣田亮真

FW 25 國分伸太郎

控え

GK 16 長谷川洸

DF 3 熊本雄太

DF 15 川井歩

DF 49 坂本稀吏也

MF 14 坂本亘基

MF 20 吉尾海夏

MF 27 榎本啓吾

FW 55 堀金峻明

FW 99 ベカ・ミケルタゼ

監督

横内昭展

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 4 中川創

DF 5 楠本卓海

DF 16 森侑里

MF 6 世瀬啓人

MF 8 浅倉廉

MF 17 岡澤昂星

MF 22 久富良輔

MF 23 梶川諒太

MF 33 川上エドオジョン智慧

FW 9 矢村健

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 3 鈴木翔太

DF 25 中村涼

DF 28 大森彗斗

MF 15 杉田真彦

MF 18 松下佳貴

MF 50 金子翔太

MF 72 中村優斗

FW 11 アンデルソン

監督

須藤大輔