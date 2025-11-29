山形vs藤枝 スタメン発表
[11.29 J2第38節](NDスタ)
※14:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 4 西村慧祐
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 17 寺山翼
MF 18 南秀仁
MF 88 土居聖真
FW 9 高橋潤哉
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
控え
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 20 吉尾海夏
MF 27 榎本啓吾
FW 55 堀金峻明
FW 99 ベカ・ミケルタゼ
監督
横内昭展
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
MF 6 世瀬啓人
MF 8 浅倉廉
MF 17 岡澤昂星
MF 22 久富良輔
MF 23 梶川諒太
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 9 矢村健
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 3 鈴木翔太
DF 25 中村涼
DF 28 大森彗斗
MF 15 杉田真彦
MF 18 松下佳貴
MF 50 金子翔太
MF 72 中村優斗
FW 11 アンデルソン
監督
須藤大輔
