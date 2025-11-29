来週の【新規公開(IPO)銘柄】 ＢＲＡＮＵ、ファンディノ 来週の【新規公開(IPO)銘柄】 ＢＲＡＮＵ、ファンディノ



●12月 1日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<460A> ＢＲＡＮＵ 東証グロース 情報・通信業

【事業内容】

中小建設事業者に特化した各種IT（情報技術）サービスの提供など



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2024年10月期 1412 100 96 65 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】みずほ証券



【公募・売り出し】

公募50万株、売り出し63万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し16万9500株を実施する。

【公募・売り出し価格】 980円



【調達資金の使途】人材採用および開発業務委託に係る支出など。



●12月 5日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<462A> ＦＵＮＤＩＮＮＯ 東証グロース 証券商品先物

【事業内容】

未上場企業エクイティープラットフォーム事業の運営など



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2024年10月期 1184 -1059 -1,076 -1421 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】野村證券



【公募・売り出し】

公募8万7700株、売り出し241万1000株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し37万4800株を実施する。

【公募・売り出し価格】 620円



【調達資金の使途】採用費・人件費、マーケティング費用。



株探ニュース

