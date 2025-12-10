杉浦太陽が明かす、夫婦喧嘩が“9割減る”魔法の言葉「言いたいことは明日言え」
俳優の杉浦太陽が、子育て情報メディア「KIDSNA STYLE」の公式YouTubeチャンネルの動画に出演。視聴者から寄せられた夫婦関係の悩みに対し、自身の経験に基づいた円満の秘訣を語った。
動画では「夫婦喧嘩を減らしたい」という相談が取り上げられた。これに対し杉浦氏は、自身の母親から教わった「言いたいことは明日言え」という言葉を実践していると明かす。感情的になったその場で思いをぶつけるのではなく、一晩置くことで冷静になれるという。杉浦氏はこの方法を取り入れた結果、「犬も食わないような喧嘩が9割減った」と具体的な効果を語り、「翌日になると『別に言わなくてもよかったかな』と思うことがほとんど」だと説明した。本当に伝えるべきことであっても、冷静になってから話すことで、相手も受け入れやすくなるとその極意を解説した。
さらに杉浦氏は、夫婦関係を良好に保つ上で「お互いを名前で呼び合うこと」の重要性を力説。結婚当初から妻の辻希美さんを「のん」、自身は「たぁくん」と呼ばれているが、一時期、辻さんから「ねぇ」と呼ばれるようになった時期があったという。その時、「心の距離が近づかない」と感じた杉浦氏は、「たぁくんって呼んでほしい」とストレートにお願いしたことを告白した。
子供が生まれると、どうしても妻は「お母さん」としての役割が強くなる。杉浦氏は「親になりすぎたママを女性に戻してあげるのは、夫の一つの使命かなと」と持論を展開。パートナーを「親」ではなく一人の「男女」として尊重し、意識的に関係性を築く努力が大切であると語った。
その他、動画では「パパ友は必要か？」というテーマにも言及。自身の経験から、家族ぐるみで助け合える関係の重要性を説くなど、4児の父としてのリアルな価値観を明かしている。
