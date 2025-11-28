【スターバックス】ペットボトルコーヒー”GRAB&GO”シリーズから期間限定パッケージデザインが発売♪

2025年11月11日(火)からスターバックスのペットボトルコーヒーのシリーズ4種から期間限定パッケージデザインが発売されています♪豊かなコーヒーの香りやコク、深煎りのコーヒーの余韻が楽しめる500mlペットボトル入りのコーヒー。気軽にどこでもスターバックスの本格的なコーヒーが楽しめます!”GRAB&GO”シリーズは全国のセブン-イレブン限定で販売しています♪

本格的なスターバックスのコーヒーが気軽に楽しめる♪



スターバックス® GRAB&GOのシリーズは、”一日中、心地よく寄り添うスターバックス”をコンセプトにしたペットボトルコーヒーで、いつでもどこでも気軽にスターバックスのコーヒーを楽しめるコーヒー飲料になっています♪

パッケージはホリデーカラーの深みのある赤や緑などを使用していて鮮やかなリボンやゴールド、シルバーなどの豪華な色合いになっていて、まるでプレゼントを開けるようなワクワク感のあるデザインになっています♪

アイスド ブラック

厳選された高地産のアラビカ豆を使用したブラック無糖コーヒーの”アイスド ブラック”。

深煎りにローストしたコーヒー豆は、蓋を開けた瞬間から香ばしい香りがしっかり感じられます。苦みはあるもののスッキリした味わいとカラメルのような甘味もあり、飲みやすいブラックコーヒーになっています!

アイスド ラテ

コーヒーの深みの中にミルクのクリーミーさがしっかり感じられる”アイスド ラテ”。

深煎りのコーヒーを感じながら、優しいミルクの甘みが口の中で広がります。苦みは少なくミルクのコクもあり、コーヒーの香りを後味に残しつつミルクとのバランスが絶妙で、クリーミーで優しい甘さのラテです♪

アイスド ホワイトモカ

ホワイトチョコレートのようなミルキーな風味がしっかり感じられる”アイスド ホワイトモカ”。

深煎りのコーヒーのコクはそのまま残しつつ、ホワイトチョコレートのまろやかな甘みと優しいミルクの味わいが広がります。ミルクのコクも感じられて華やかさがあり、ミルキーでまったり甘めのホワイトモカです♪

CAFÉ FAVORITES

厳選されたコーヒー豆を使用し、コーヒー本来のぜいたくな風味を味わえる”CAFÉ FAVORITES”のカフェラテ。

スターバックス独自の焙煎方法とブレンド技術によってコーヒー豆のおいしさを最大限に引き出されています。

苦みのあるコーヒーの味わいに、ほんのりミルクのコクが広がります。甘さは控えめでコーヒーの苦みの方が強くすっきりした味わいです!

商品情報

スターバックス®GRAB&GO ブラック

･発売エリア：全国のセブン-イレブン

･発売期日：11月11日(火)

･希望小売価格：220円(税別)

･賞味期限：13ヵ月

･容量：500ml

スターバックス®GRAB&GO アイスド ラテ

･発売エリア：全国のセブン-イレブン

･発売期日：11月11日(火)

･希望小売価格：230円(税別)

･賞味期限：13ヵ月

･容量：500ml

スターバックス®GRAB&GO アイスド ホワイトモカ

･発売エリア：全国のセブン-イレブン

･発売期日：11月11日(火)

･希望小売価格：230円(税別)

･賞味期限：13ヵ月

･容量：500ml

スターバックス®CAFÉ FAVORITES

･発売エリア：全国のセブン-イレブン

･発売期日：11月11日(火)

･希望小売価格：220円(税別)

･賞味期限：13ヵ月

･容量：500ml

それぞれの違ったコーヒーの味わいを楽しめるスターバックス®GRAB&GOのシリーズ。コーヒーが好きな人は飲み比べをしてみてはいかがでしょうか♪

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。