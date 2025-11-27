ドン・キホーテより、焼きたてチーズタルト専門店「PABLO（パブロ）」とコラボした、スイーツ気分を楽しめるリップケアバームが数量限定で発売中。本物のチーズタルトを思わせる甘い香りで、うるおいに満ちた唇へ導くアイテムとなる。

■パブロの看板商品をイメージした甘い香りをまとう

「パブロ とろけるチーズタルト」をイメージした香りがふわりと広がるリップケアバーム。ドン・キホーテの人気スキンケアライン“ゴートミルクシリーズ”から登場し、かわいらしいパッケージと大容量・高保湿を兼ね備えた、手に取りやすい一本となる。

ヤギミルク（ヤギ乳）をはじめ、ワセリン、ミツロウ、ヒマシオイル、ビタミンE、セラミド、ヒアルロン酸（保湿成分）を配合。体温でとろける濃厚オイルが唇に密着し、内側の水分蒸発を防ぎながら、しっとりとしたうるおいを長時間キープしてくれる。アプリコット香るチーズタルトの甘い香りが、スイーツ気分を満たしてくれる一本となる。

■商品情報

焼きたてチーズタルト専門店パブロ

ゴートミルクリップケアバーム パブロチーズタルトの香り399円（税抜）