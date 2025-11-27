旅行先でレンタカーを事前予約し、料金も支払ったのに、当日「予約がありません」と言われました。お金は戻るのでしょうか？

レンタカー予約で当日に「予約なし」と告げられる背景

レンタカーの予約はオンラインや電話、旅行サイトなど複数の経路で受け付けられているため、まれにこれらのシステム間で情報の食い違いが生じ、店舗側で予約情報が確認できないケースがあります。

また、氏名・受取店舗・受取日時の入力ミスやサイト側の反映遅延、店舗での確認漏れなど、人的および技術的要因が重なると「予約なし」と判断されることがあります。

さらに、多くのレンタカー会社では「貸渡契約は店舗での本人確認や手続き完了時に成立する」と定められています。予約や前払いはあくまで車両確保の意思表示に過ぎず、正式な契約成立とは異なります。

当日に免許証を提示できなかったり、予約者本人ではなかったり、到着が大幅に遅れたりすると貸渡が拒否され、結果として予約がない扱いになることがあります。



支払い済み料金は戻るのか

最も気になるのは、お金が戻るかどうかです。一般的に貸渡契約が成立しなかった場合、利用者に責任がなければ前払い料金は返金される可能性が高いといえます。

予約はできていたものの、店舗側の事情やシステム上の不具合によって貸渡が不可能になった場合は利用者に非がないため、前払い料金は返金対象になるのが一般的です。

一方で注意したいのは、返金が必ず保証されるわけではないという点です。多くのレンタカー各社の約款には、予約取消料の発生条件や貸渡不可時の扱い、前払いの返金可否が細かく定められています。

中には、「予約は便宜的なもので車両確保を保証しない」「返金の有無は会社の裁量」といった規定もあり、会社によって対応は分かれます。

また、支払い方法によっても返金の流れは異なります。クレジットカード決済の場合は取消処理で比較的スムーズに返金されることが多い一方、即時決済や旅行会社経由の支払いでは、返金までに時間がかかることもあります。

さらに、追加の交通費や代替手段が必要となった場合、その費用を負担してくれるかどうかも事業者次第で、交渉が必要になるケースもあります。



当日トラブルに直面したときの対処法

まず最優先すべきは、予約情報の証拠を提示することです。予約確認メールや予約番号、支払い完了画面のスクリーンショット、カード決済明細などは、予約が成立していた裏付けになります。これらを基に店舗側へ状況説明を求めることで、返金手続きや補償の話がスムーズに進む可能性が高まります。

次に、返金や補償を必ず店舗または運営会社へ正式に依頼することが必要です。口頭でのやり取りだけでなく、メールなどでやり取りの記録を残すことが、後日のトラブル回避につながります。また、旅行中に代替交通手段を利用した場合は、かかった費用の領収書を保管し、あわせて補償を求める姿勢が大切です。

事前対策としては、予約前に利用規約を確認することが重要です。特に、「貸渡契約成立のタイミング」「当日貸出不可時の返金規定」「予約取消料の発生条件」などの条項を把握しておくことで、トラブル発生時に自分の権利を冷静に主張できます。



貸渡不可の理由を確認し、正当に返金を求めよう

レンタカーは旅行の重要な交通手段ですが、予約があるからといって当日貸し出しが確約されているわけではありません。

ただし、貸渡ができない理由が事業者側にある場合、支払い済み料金は返金されることが多く、利用者が泣き寝入りする必要はありません。大切なのは、予約確認メールや支払い明細などの証拠を提示し、約款に基づいて正当な返金や補償を求めることです。

事前に約款をよく確認し、トラブルに備えておくことで、旅行中の損失を最小限に抑えられます。安心して旅を楽しむためにも、万一の際には冷静に対応していきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー