¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¤Þ¤¿¤â¼éÈ÷Êø²õ¡¢PSV¤ËÂçÎÌ4¼ºÅÀ¡Ä¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤ÇCL16¶¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤Ë²«¿®¹æ
[11.26 ²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë 1-4 PSV]
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ï26Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤ò¹Ô¤¤¡¢MF±óÆ£¹Ò½êÂ°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)¤¬PSV(¥ª¥é¥ó¥À)¤Ë1-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¸ø¼°Àï3»î¹çÏ¢Â³¤Î3¼ºÅÀ°Ê¾å¤È¼éÈ÷Êø²õ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÔ¡£²¤½£CL¤Ç¤ÏÂè2Àá¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤Àï(¡ü0-1)¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤ËÄ¾ÀÜ¿Ê½Ð¤¹¤ë¾å°Ì8¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤Ë²«¿®¹æ¤¬Åô¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥éÀï(¢þ2-0)¡¢²¤½£CL¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï(¢þ1-0)¤È¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ç¤ÏÁ°¡¹Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦CÀï(¡ü0-3)¡¢Á°Àá¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï(¡ü0-3)¤ÈÂçÎÌ¼ºÅÀ¤¬Ï¢Â³¡£¤³¤ÎÆü¤â»î¹ç½øÈ×¤Ë¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾5Ê¬¡¢PSV¤ÏMF¥è¥¨¥¤¡¦¥Õ¥§¡¼¥ë¥Þ¥ó¤¬º¸CK¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¡¢¶õÃæÀï¤ÇÂÎÀ©¤òÊø¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëDF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬ÏÓ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Æ¥Ï¥ó¥É¡£PSV¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢Æ±6Ê¬¡¢¤³¤ì¤òMF¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ú¥ê¥·¥Ã¥Á¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤âÁ°È¾16Ê¬¡¢MF¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FW¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤¬¥´¡¼¥ëº¸¼Ð¤áÁ°¤«¤é¶¯°ú¤Ê¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤ÏGK¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥³¥Ð¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤òMF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬Î®¤·¹þ¤ß¡¢1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¹¶¤á¹þ¤à»þ´Ö¤òÄ¹¤¯ºî¤ë¤â¡¢Á°È¾31Ê¬¡¢MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FW¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥³¥Ð¡¼¥¸¥å¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Î±¦CK¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÃÆ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1-1¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾¤ÏPSV¤¬Ãå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¸åÈ¾11Ê¬¡¢¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇMF¥Þ¥¦¥í¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÃæ±û´ó¤ê¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËMF¥Õ¡¼¥¹¡¦¥Æ¥£¥ë¤¬È¿±þ¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢ºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾28Ê¬¡¢PSV¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌÜÂ¬¤ò¸í¤Ã¤¿DF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤Î·ä¤òÆÍ¤¡¢FW¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥Ú¥Ô¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¤È¡¢±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ïº¸¥Ý¥¹¥È¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤ò½¦¤Ã¤¿ÅÓÃæ½Ð¾ìFW¥¯¥Ï¥¤¥Ö¡¦¥É¥ê¥¦¥§¥·¥å¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢3-1¤È¤·¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï1992Ç¯°ÊÍè¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï3»î¹çÏ¢Â³3¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤PSV¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤¹¤È¡¢DF¥»¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¡¦¥Ç¥¹¥È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Ø¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¤Þ¤¿¤â¥É¥ê¥¦¥§¥·¥å¤¬È¿±þ¡£º£ÅÙ¤Ï¥´¡¼¥ë±¦²¼¶ù¤Ë¹ë²÷¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢4-1¤È¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£PSV¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤«¤é4¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢º£Âç²ñ2¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
