石井杏奈主演×上田竜也出演ドラマ『聖ラブサバイバーズ』放送決定！「初めて挑戦する役どころにすごくワクワク」（上田）

石井杏奈が主演を務め、共演に上田竜也を迎えたテレビ東京ドラマNEXT『聖ラブサバイバーズ』が、2026年1月7日から放送スタートする。

■上田竜也が演じるのは、新婚ほやほやの人気バンドメンバー！

原作は『ホタルノヒカリ』『西園寺さんは家事をしない』などの数々の話題作を生み出す、ひうらさとるによる同名作。恋愛・結婚・セックスなどの悩みを抱える多くの女性の共感を呼んだ、大人のラブコメディの実写ドラマ化が実現した。本作では、アラサー女子＆男子が抱える悩みや葛藤、欲望に真っ向から向き合い、自分に正直に生きることへの意義をリアルに描いた、結婚というハッピー“エンド”のその先の、“愛”と“性”の冒険譚となっている。

雑誌の記事を読んだことがきっかけで、人気バンドのメンバー・王子和弘に恋をした相澤ハルは「王子に会いたい」という想いだけを胸に、安定企業の仕事を辞めてフリーライターに転身。念願が叶って王子と知り合うことができ、いつの間にか王子の身の回りのお世話係になってしまったのだが、ある出来事を機に王子にプロポーズされ結婚することに!? しかし結婚式当日、王子に「結婚しても俺ら、フィジカル（肉体的）なことはナシでいいよね？」と告げられ、ハルは本当の意味での“バージンロード”を歩くことになり…。“セックスレス”どころか“セックスゼロ”の新婚生活に悩むハルは、友人である既婚で子持ちのヘアメーク・松岡冬実、外資系企業で働く桐山秋菜に打ち明けようとするが、ふたりもそれぞれ“深い悩み”を抱えていて…。

大好きな推しと結婚したのに“セックスゼロ”の新婚生活に悩む主人公・相澤ハル役に、現在放送中のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ）に出演し、12月に全国公開の映画『楓』や『10DANCE』（Netflix）への出演も控えるなど、数多くのドラマ・映画・CMで活躍する実力派俳優・石井杏奈が決定。そして、人気バンド・サフラジェットシティのベース担当であり、ハルの夫・王子和弘役に、KAT-TUN のメンバーとしての活動後、俳優として数々のドラマや舞台への出演、自身初となる小説『この声が届くまで』の執筆、自ら演出を手掛ける音楽フェスティバル『MOUSE PEACE FES.』を2年連続開催するなど、その才能を多方面に発揮している上田竜也が決定。

また、本作は地上波放送に先駆け、U-NEXTで12月31日21時より独占先行配信が決定している。

■石井杏奈、上田竜也らコメント

■番組情報

テレビ東京 ドラマNEXT『聖ラブサバイバーズ』

2026/01/07（水）スタート 毎週水曜24:30～25:00

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

配信：U-NEXTで12/31（水）21:00～、各話1週間独占先行配信

TVer、テレ東HP（ネットもテレ東）、Leminoなどで見逃し配信

原作：『聖ラブサバイバーズ』（ひうらさとる）

主演：石井杏奈

共演：上田竜也

脚本：灯敦生、河原瑶

監督：河原瑶

プロデューサー：森田昇（テレビ東京）、鈴木里佳子（テレビ東京）、矢ノ口真実（The icon）

制作：テレビ東京 / The icon

(C)「聖ラブサバイバーズ」製作委員会

