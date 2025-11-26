»³ËÜ³¤¿Í»á¤Î»à¤«¤é1Ç¯È¾¡¢¥µ¥Î¥Ð¥Á¡¼¥º¤Îº£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢»³ËÜ»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤È¥¹¥±¡¼¥È¥×¡¼¥ë¤¬ÎÙÀÜ¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥µ¥Î¥Ð¥Á¡¼¥º¡×¤¬È¯Å¸¤·¤Æ2013Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖÅìµþÈ¯¡¢ÉÔÎÉ¤Ã¤Ý¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤ò·ó¤Í¤½¤Ê¤¨¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥á¥ó¥º¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£»³ËÜ»á¤¬»àµî¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Æ±»á¤ÎºÊ¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥í¡¼¥º¡¦¥³¡¼¥«¡¼¡ÊLauren Rose Kocher¡Ë»á¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂ«¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³¤¿Í¡Ê»³ËÜ»á¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç¾ö¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Èà¤ÎÀ¸¤¤¿¾Ú¤¬1¤Ä¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¥í¡¼¥ì¥ó»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»àµî¤«¤é1Ç¯¤Ï¶ìÆñ¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡Ö³¤¿Í¤Ï¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤«¤é¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸å¿Ê¤Ë¾ù¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¥í¡¼¥ì¥ó»á¡Ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»³ËÜ»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤òµî¤ê¡¢¥í¡¼¥ì¥ó»á°ì¿Í¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ°¦¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¡¢1¥ö·î¤¯¤é¤¤²È¤«¤é½Ð¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ºÆµ¯¤·¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¼ã¼Ô¤¬½¸·ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï25ºÐ°Ê²¼¤Ç¡¢ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»³ËÜ»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¤ò¥í¡¼¥ì¥ó»á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢¿·ºî¤ÎÈ¯É½¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º20¡Á30Âå¡£¹½À®¤Ï¥á¥ó¥º¤¬8³ä¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¤¬2³ä¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³¤¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤âº£¤Ç¤â¤è¤¯Í·¤Ó¤Ë¤¤Æ¡¢¾®Êª¤ä¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¸ÜµÒ¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ê¥í¡¼¥ì¥ó»á¡Ë¡£º£¸å¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¶¨¶È¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡12·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ËÊ»Àß¤¹¤ë·Á¤Ç¥«¥Õ¥§¶ÈÂÖ¡ÖCARRY ON KOFFEE¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Öcoffee¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¡ÖK¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö³¤¿Í¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò¹þ¤á¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯Îà¤«¤é¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£¥í¡¼¥ì¥ó»á¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉþ¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£»³ËÜ»á¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Î¥Ð¥Á¡¼¥º¡£¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³Ú¤·¤²¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¦¥í¡¼¥ì¥ó»á¤ÎÌÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌ¤Íè¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£