モデル＆女優としても活躍する美人経営者26歳、引き締まった肉体美を披露！
モデルや俳優としての活動はもちろん、現在はアパレルブランドを立ち上げ、経営者としての顔も持ち、幅広い世代から支持を集める新田さちかが、27日発売の「週刊ヤングジャンプ」52号のセンターグラビアに登場する。
【写真】新田さちか、引き締まったスタイルを披露
センターグラビアには、モデルや俳優としての活動はもちろん、現在はアパレルブランドを立ち上げ、経営者としての顔も持ち、幅広い世代から支持を集める新田さちかが2021年3月以来の2度目の登場！ ここでしか見られない最上級にかわいすぎる新田の笑顔と、引き締まったスタイルが美しい肉体美をたっぷりと届ける。4年前とはまた違った大人の表情をぜひ誌面でチェックしてほしい。
さらに特別付録小冊子には、山田あいが登場。“胸”異的な大反“胸”を巻き起こした前回の登場から2ヵ月。読者の週末を盛り上げる愛ちゃん再登場！！
パーティーを楽しむにしても、派手すぎるし布面積少なすぎる衣装で、あなたの週末を彩う！ もう今週はこれでいいや！
【写真】新田さちか、引き締まったスタイルを披露
センターグラビアには、モデルや俳優としての活動はもちろん、現在はアパレルブランドを立ち上げ、経営者としての顔も持ち、幅広い世代から支持を集める新田さちかが2021年3月以来の2度目の登場！ ここでしか見られない最上級にかわいすぎる新田の笑顔と、引き締まったスタイルが美しい肉体美をたっぷりと届ける。4年前とはまた違った大人の表情をぜひ誌面でチェックしてほしい。
さらに特別付録小冊子には、山田あいが登場。“胸”異的な大反“胸”を巻き起こした前回の登場から2ヵ月。読者の週末を盛り上げる愛ちゃん再登場！！
パーティーを楽しむにしても、派手すぎるし布面積少なすぎる衣装で、あなたの週末を彩う！ もう今週はこれでいいや！