【日東紅茶の新春福箱2026】デイリークラブのパッケージを再現したブランケットが初登場、EC限定商品もセットに【三井農林】

三井農林は、公式オンラインショップ『日東紅茶TeaMart』限定で、「5000円福箱」「10000円福箱(ブランケットコース/紅茶たっぷりコース)」を発売する。2025年12月1日に先行予約を開始し、12月25日から一般予約を開始する。

昨年は、発売開始からわずか数分で即完売となった『新春福箱』。今年は、デイリークラブのパッケージをあしらったブランケットが初登場する。EC限定商品も入っており、『日東紅茶TeaMart』限定の特別な詰め合わせとなっている。

また、昨年話題となった「デイリークラブ」のパッケージデザインを再現した配送箱を引き続き採用。新たに、「ロイヤルミルクティー」のパッケージを再現したデザインも加わる。

日東紅茶の新春福箱2026

セット内容:18種(7,290円相当)

価格:税込5,000円

日東紅茶 5000円福箱

配送箱は、国内外でも人気の「ロイヤルミルクティー」のパッケージを、実物の約4倍サイズ(表面積比較)で再現したデザイン。

5000円福箱は「ロイヤルミルクティー」パッケージの配送箱入り

【先行予約特典】

・紅茶缶としても使える『筒型缶』入りの2026秋冬新商品「ロイヤルミルクティー黒糖」試供品(1stick)

・次回以降の買い物に使える「茶みくじ付きクーポン」

先行予約特典 筒型缶入り「ロイヤルミルクティー黒糖」試供品

配送箱は、日東紅茶を代表するロングセラー「デイリークラブ」のパッケージを、実物の約12倍サイズ(表面積比較)で再現したデザイン。

10000円福箱は「デイリークラブ」パッケージの配送箱入り

〈A:ブランケットコース〉

セット内容:32種+オリジナルブランケット1点(14,981円相当)

価格:税込10,000円

日東紅茶 10000円福箱 ブランケットコース

デイリークラブのパッケージデザインが印刷されたオリジナルブランケット付き。裏面には、ポットのランダム柄をデザインしている。

オリジナルブランケット

【先行予約特典】

・紅茶缶としても使える『筒型缶』入りの2026秋冬新商品「ロイヤルミルクティー黒糖」試供品(1stick)

・日東紅茶ブランドグッズ1点

例:日東紅茶オリジナルグッズ付箋、日東紅茶ガシャポンミニチャームなど

ブランケットコース 先行予約特典 日東紅茶ブランドグッズ

〈B:紅茶たっぷりコース〉

セット内容:40種(18,118円相当)

価格:税込10,000円

日東紅茶 10000円福箱 紅茶たっぷりコース

「デイリークラブ ティーバッグ」は20袋入りから40袋入りに、「水出しアイスティー アールグレイ ティーバッグ」は12袋入りから20袋入りに、「ミルクとけだすティーバッグ オリジナルブレンド」は4袋入りから15袋入りに増量している。

さらに、オリジナルティーバッグチャーム1点をプレゼントする。カラーはミルクティー･イエロー･ブラウンの3種で選択はできない。

紅茶たっぷりコース オリジナルティーバッグチャーム

〈新春福 箱 2026 配送スケジュール〉

【先行予約販売】

2025年12月1日12:00〜(なくなり次第終了)

→発送予定:2025年12月26日〜

【一般予約販売】

2025年12月25日12:00〜(なくなり次第終了)

→発送予定:2026年1月9日〜

【予備分販売期間】

2026年1月6日12:00〜1月23日17:00

→10営業日程度で発送

※先行･一般販売期間のキャンセル分を開放するもの。キャンセル状況によっては在庫を用意できない場合がある。

■公式オンラインショップ『日東紅茶TeaMart』福箱特集ページ