【日東紅茶の新春福箱2026】デイリークラブのパッケージを再現したブランケットが初登場、EC限定商品もセットに【三井農林】
三井農林は、公式オンラインショップ『日東紅茶TeaMart』限定で、「5000円福箱」「10000円福箱(ブランケットコース/紅茶たっぷりコース)」を発売する。2025年12月1日に先行予約を開始し、12月25日から一般予約を開始する。
昨年は、発売開始からわずか数分で即完売となった『新春福箱』。今年は、デイリークラブのパッケージをあしらったブランケットが初登場する。EC限定商品も入っており、『日東紅茶TeaMart』限定の特別な詰め合わせとなっている。
また、昨年話題となった「デイリークラブ」のパッケージデザインを再現した配送箱を引き続き採用。新たに、「ロイヤルミルクティー」のパッケージを再現したデザインも加わる。箱
セット内容:18種(7,290円相当)
価格:税込5,000円
配送箱は、国内外でも人気の「ロイヤルミルクティー」のパッケージを、実物の約4倍サイズ(表面積比較)で再現したデザイン。
5000円福箱は「ロイヤルミルクティー」パッケージの配送箱入り
【先行予約特典】
・紅茶缶としても使える『筒型缶』入りの2026秋冬新商品「ロイヤルミルクティー黒糖」試供品(1stick)
・次回以降の買い物に使える「茶みくじ付きクーポン」
先行予約特典 筒型缶入り「ロイヤルミルクティー黒糖」試供品◆10000円福箱(ブランケットコース/紅茶たっぷりコース)
配送箱は、日東紅茶を代表するロングセラー「デイリークラブ」のパッケージを、実物の約12倍サイズ(表面積比較)で再現したデザイン。
〈A:ブランケットコース〉
セット内容:32種+オリジナルブランケット1点(14,981円相当)
価格:税込10,000円
デイリークラブのパッケージデザインが印刷されたオリジナルブランケット付き。裏面には、ポットのランダム柄をデザインしている。
オリジナルブランケット
【先行予約特典】
・紅茶缶としても使える『筒型缶』入りの2026秋冬新商品「ロイヤルミルクティー黒糖」試供品(1stick)
・日東紅茶ブランドグッズ1点
例:日東紅茶オリジナルグッズ付箋、日東紅茶ガシャポンミニチャームなど
ブランケットコース 先行予約特典 日東紅茶ブランドグッズ
〈B:紅茶たっぷりコース〉
セット内容:40種(18,118円相当)
価格:税込10,000円
「デイリークラブ ティーバッグ」は20袋入りから40袋入りに、「水出しアイスティー アールグレイ ティーバッグ」は12袋入りから20袋入りに、「ミルクとけだすティーバッグ オリジナルブレンド」は4袋入りから15袋入りに増量している。
さらに、オリジナルティーバッグチャーム1点をプレゼントする。カラーはミルクティー･イエロー･ブラウンの3種で選択はできない。
紅茶たっぷりコース オリジナルティーバッグチャーム〈新春福箱2026 配送スケジュール〉
【先行予約販売】
2025年12月1日12:00〜(なくなり次第終了)
→発送予定:2025年12月26日〜
【一般予約販売】
2025年12月25日12:00〜(なくなり次第終了)
→発送予定:2026年1月9日〜
【予備分販売期間】
2026年1月6日12:00〜1月23日17:00
→10営業日程度で発送
※先行･一般販売期間のキャンセル分を開放するもの。キャンセル状況によっては在庫を用意できない場合がある。
■公式オンラインショップ『日東紅茶TeaMart』福箱特集ページ