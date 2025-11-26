【CYBER・TPUグリップカバー（Switch2 Joy-Con2用）】 11月27日 発売予定 参考価格：990円

サイバーガジェットは、Nintendo Switch 2用アクセサリー「CYBER・TPUグリップカバー（Switch2 Joy-Con2用）」を11月27日に発売する。参考価格は990円。

本製品は、Switch2 Joy-Con2に装着して、キズや汚れから保護するカバー。しなやかで丈夫なTPU素材を採用し、伸縮性があるため簡単に装着できる。

握りやすく手になじむグリップ形状で安定感がアップ。適度なふくらみでマウス操作時もしっかり握ることができ、手や腕の負担を軽減する。

また、製品を装着したまま本体への着脱が可能。カラーはクリアとクリアブラックの2色が展開される。

「CYBER・TPUグリップカバー（Switch2 Joy-Con2用）」製品概要

カラー：クリア／クリアブラック

対応機種： Nintendo Switch 2 Joy-Con 2専用

セット内容： TPUカバー×2（L用×1、R用×1）

素材：TPU

【クリア】【クリアブラック】

