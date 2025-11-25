Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¡¢26Æü¤ËÃÂÀ¸¡¡ºÇÂ®¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡Ë¡áËÜÌ¾¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥ä¥Ö¥°¥·¥·¥ó¡¢°Â¼£ÀîÉô²°¡á¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬26Æü¸áÁ°¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤ëÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯1·î11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ÇÀµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¤ÎÂç´ØÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·èÄê¸å¡¢¶¨²ñ¤Ï»È¼Ô¤òÇÉ¸¯¤·¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î°Â¼£ÀîÉô²°½É¼Ë¤Ç¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤ò¼Â»Ü¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¸ý¾å¤ÎÊ¸¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÂÀÄ¶Ó¤Ï24Æü¡Ö»Õ¾¢¡Ê°Â¼£Àî¿ÆÊý¡á¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¢¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×14¾ì½ê¤ÏÇ¯6¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿1958Ç¯°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¤Ç¶×²¤½£¡Ê¸å¤Î¶×²¤½§¡Ë¤Î19¾ì½ê¤òÈ´¤ºÇÂ®¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¡£