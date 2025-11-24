¡ÖÁÜººÃæ¤À¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤Ê¤¤ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ÈÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡¡Ë¡Åª¤Ë¤ÏÏÃ¤»¤ë¤Î¤ËÀâÌÀÀÕÇ¤²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï
¡ÖÁÜººÃæ¤Ê¤Î¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¡×
¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×
¶áÇ¯¡¢À¯¼£²È¤Î²ñ¸«¤ÇÉÑÈ¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£·Á¼°¾å¤Ï¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï²¿¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¡ÖÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤ÀâÌÀ¡×¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤¬¡¢2025Ç¯11·î¤ËÁê¼¡¤¤¤ÀÆó¤Ä¤Î²ñ¸«¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÁ°»ÔÄ¹¡¦ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤È¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
µ¼Ô¡Ö°Õ»×¤ÎÉôÊ¬¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÄµ×ÊÝ»á¡Ö¤½¤ì¤ÏëÌÊÛ¡×
°ËÅì»Ô¤ÎÁ°»ÔÄ¹¡¦ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï2025Ç¯11·î19Æü¡¢12·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤ò½üÀÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»Ô¤Î¹Êó»ï¤Ê¤É¤Ë¡ÖÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ÇÆóÅÙ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¡¢10·îËö¤Ë¼º¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Î²ñ¸«Ãæ¡¢µ¼Ô¤¬Â´¶È¾Ú½ñ¤ò·Ù»¡¤ËÄó½Ð¤¹¤ë°Õ»×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÁÜºº¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¯¸À¤Ï¿µ½Å¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
µ¼Ô¤¬¡ÖÁÜºº¾õ¶·¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÊÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¡Ë°Õ»×¤ÎÉôÊ¬¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏëÌÊÛ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁÜºº¾å¤Î¿ÊÅ¸¤ÎÌäÂê¤Ï»ä¤Î°Õ»×¤À¤±¤Ç¿Ê¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÜººµ¡´Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÎéÀá¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ç·Ú¤Ï¤º¤ß¤ÊÈ¯¸À¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ëÌÊÛ¤È¤Ï¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Àµ¤·¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤à¤±¤¿µÄÏÀ¡£Æ»Íý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤ÊÛÏÀ¡×¡ÊÂç¼ÎÓ¡Ë¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇëÌÊÛ¤òÏ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ô¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¾Ú½ñÄó½Ð¤ò¡Ö»ä¤Î°Õ»×¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤´ÈãÈ½¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡×¤ë¤À¤±¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö
Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ²óÈòÏÃË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯11·î11Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¡¦ÃÝÆâ±ÑÌÀ»á¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀ´þÂ»ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¡¦Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤òÌä¤ï¤ì¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ÇºØÆ£»á¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖÆóÇÏÎÏÁªµó¡×¤È¾Î¤·¤Æ³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡ÖºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡¢±þ±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤ÏºØÆ£ÃÎ»ö¤ä´´Éô¿¦°÷¤é¤¬¡Ö°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸µ¸©´´Éô¤¬ÆâÉô¹ðÈ¯¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½ÐÄ¾¤·Áªµó¤À¤Ã¤¿¡£
ºØÆ£ÃÎ»ö¤¬ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¤â¡¢Î©²Ö»á¤ÏÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿ÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆSNS¤Ê¤É¤ÇÈðëîÃæ½ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¼Ô¤¬Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡Öº£¡¢ÁÜººÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¾ÜºÙ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¡ÖÂ¾¤Î¸õÊä¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢Ç§¼±¤äÎ±°Õ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤´ÈãÈ½¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
²¿¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê²þÁ±¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖË¡ÅªÀÕÇ¤¡×¤È¡ÖÀâÌÀÀÕÇ¤¡×¤ò¤¢¤¨¤Æº®Æ±¤µ¤»¤ë¥Æ¥ó¥×¥ìÏÃË¡
¤Á¤Ê¤ß¤Ë·º»öÁÊ¾ÙË¡¾å¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤¬È¯¸À¤ò¶Ø¤¸¤ëË¡Åª¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀâÌÀ¤òÈò¤±¤ë¤Î¤ÏËÜ¿Í¤ÎÀ¯¼£ÅªÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¯¼£²È¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò½â¤Ë¤·¤Æ¡Ö¸ì¤é¤Ê¤¤¼«Í³¡×¤òµÁÌ³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸ì¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¡¢ÀâÌÀµñÈÝ¤òÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖË¡ÅªÀÕÇ¤¡×¤È¡ÖÀâÌÀÀÕÇ¤¡×¤ò¤¢¤¨¤Æº®Æ±¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖË¡ÅªÀÕÇ¤¡×¤Ï¡¢ÁÜºº¤äºÛÈ½¤Ê¤É»ÊË¡¤ÎÎÎ°è¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£¡ÖÀâÌÀÀÕÇ¤¡×¤Ï¡¢À¯¼£²È¤¬Í¸¢¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¤é¤Î¹ÔÆ°¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎÑÍýÅªµÁÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢²ñ¸«¤ÇÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀâÌÀÀÕÇ¤¡×¤À¡£¡Öº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤ä¡ÖÎéÀá¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¡¢ÀâÌÀ¤òÈò¤±¤ì¤Ð¡¢µ¿ÏÇ¤Ï¤à¤·¤í¿¼¤Þ¤ê¡¢¿®Íê¤Ï¤µ¤é¤ËÂ»¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
ÀâÌÀ¤È¤ÏÄÉµÚ¤òÈò¤±¤ëºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì²óÅú¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯¼£²È¤È»ÔÌ±¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï´°Á´¤ËÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
