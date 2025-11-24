今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
職場で期待されて大きな仕事を任されるなど、チャンスが回ってきそうですが、他のことに気を取られるなど、ピンとこないかもしれません。周りから見ると“もったいない”と思われそう。評価されているものに向き合ってみましょう。恋愛面は、将来の話をするなど、次のステップへ進むタイミング。
★ワンポイントアドバイス★
行動することで追い風が吹くようです。体調などをしっかり整えて、夢や目標が叶えられるようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
