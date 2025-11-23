¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëvsN¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¡Û(¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë 0-3(Á°È¾0-1)N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[N]¥à¥ê¡¼¥í(33Ê¬)¡¢¥Ë¥³¥í¡¦¥µ¥Ü¡¼¥Ê(46Ê¬)¡¢¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È(78Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥ê]¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ(66Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶(87Ê¬)
¨¦¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬19°Ì¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë0-3´°ÇÔ¡ÄÄ¾¶á7Àï6ÇÔÌÜ¡¢¾¡ÇÔ¸ÞÊ¬¤ÇÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë
