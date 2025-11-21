¡ÚNIKE¡ÛºÇÂç60¡ó¥ª¥Õ¡ªÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×³«ºÅÃæ¡£¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£
2025Ç¯11·î21Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¡¢NIKE¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤À¤±¤Î¥ª¥È¥¯¤ÊÆÃÅµ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤...¡ª
¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÅß¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢30¡ó¥ª¥Õ¤«¤éºÇÂç60¡ó¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥º¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È2000ÅÀ°Ê¾å¡£
¡Ö¥¨¥¢ ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó 1 LOW¡×¤Ï1Ëü3999±ß¤«¤é60¡ó¥ª¥Õ¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥ ¥À¥ó¥¯ LOW ¥Í¥¯¥¹¥È ¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡×¤Ï1Ëü5400±ß¤«¤é50¡ó¥ª¥Õ¡¢¡Ö¥¸¥ç¡¼¥À¥ó ¥Õ¥é¥¤¥È ¥Õ¥ê¡¼¥¹¡×¤Ï1Ëü399±ß¤«¤é30¡ó¥ª¥Õ¤Ê¤É¡£
¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
NIKE¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢½é¤á¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï10%¥ª¥Õ¤Î¤È¤³¤í15%¥ª¥Õ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¹ØÆþ»þ¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¾¦ÉÊ¤ò1Ëü±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥»¡¼¥ë´ü´Ö½ªÎ»¸å¤«¤é»È¤¨¤ë15¡ó¥ª¥Õ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Nike Store¤ÈNike Factory Store¤Ç¤â11·î30Æü¤Þ¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë