ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」のブラックフライデーセールを開催している。期間は12月5日まで。

今年の「PS Plus」のブラックフライデーでは、ゲームカタログやクラウドストリーミングを利用可能な最上位「プレミアム」に55%オフで加入可能。3カ月プランは1,935円、12カ月プランは6,255円となっており、それぞれ「エッセンシャル」よりも安い料金で加入できる。

なお、対象となるのは「PS Plus」に加入していないユーザーで、「エッセンシャル」や「エクストラ」の全プラン、「プレミアム」の1カ月プランのセールは行なわれていない。

