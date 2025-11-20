高市早苗首相の「台湾有事」答弁をきっかけに、11月18日、日本と中国の外務省局長級協議がおこなわれた。その場で見せた劉勁松アジア局長の“無礼な態度”が動画で拡散し、波紋を広げている。

【写真】「なんですか！この無礼な態度！」批判を浴びている中国の劉勁松アジア局長

中国・薛剣在大阪総領事の不適切発言

発端となったのは7日の衆院予算委員会での高市首相の発言だ。台湾有事の最悪のケースを想定したうえで「存立危機事態になり得る」と答弁した内容が、中国で激しい批判を呼んだ。

「この答弁を受けて、中国の薛剣在大阪総領事は8日、Xに《その汚い首は一瞬のちゅうちょもなく斬ってやるしかない。覚悟ができているのか》と投稿。現在は削除されていますが、“犯罪予告”と受け取られかねない表現で、外交官として極めて不適切だと指摘が相次ぎました」（全国紙社会部記者）

こうした緊張が続くなか、中国は14日深夜に駐中日本大使を呼び出して抗議。さらに日本への渡航を控えるよう国民に呼び掛ける状況に発展した。

一方で、この動きを“逆に好機”と受け止める声もある。元内閣官房参与の高橋洋一は17日、自身のXで「中国が中国人の日本渡航自粛を言い出したのはラッキー」「オーバーツーリズム是正になるし、経営管理ビザ見直しや不動産規制もやり易くなる」「このまま来ないと不動産没収かもWWW」などと投稿。

日本保守党・北村晴男参院議員も、Xで「日本への渡航を控えて頂き、本当に有難うございます」と同じような見方を示した。

しかし、中国側は歩み寄る姿勢を見せていない。中国外交部は、日本との首脳級会談の予定を明確に否定し、対日姿勢をさらに硬化させている。

両手をポケットに入れたままの態度

「そうした緊迫感が漂う中でおこなわれた18日の局長級協議では、劉勁松アジア局長が“両手をポケットに入れたまま”金井正彰アジア大洋州局長と向き合う様子が拡散され、『無礼だ』『品位を欠く』と批判を集めました」（前出・全国紙社会部記者）

著名人からの反応も続いている。俳優の三田村邦彦はXで「なんですか！この無礼な態度！」と憤りを示し、中国出身の日本維新の会・石平参院議員も「チンピラ外交官の振舞いは、ヤクザ国家中国の本性を、余す所なく現している」と、写真付きで批判した。

一方、ネット上では中国の“戦狼外交”を皮肉やユーモアで受け流す動きが広がっている。中国外務省や中国軍の対日批判を模した投稿を作れるパロディジェネレーターまで登場し、「恐怖を押し売りする商売は笑い飛ばすのが一番良い」「脅迫に対してユーモアで切り返せる日本人ほんとスマートで好き」「大喜利化すれば怖さより結束が強まりそう」といった声が寄せられている。

外交が重苦しい空気に包まれるなかで、ネットの“笑い”は緊張を一瞬ほぐす役割を果たしているのかもしれない。