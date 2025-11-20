小さな男の子がひとりで階段を登り始めたら、大型犬が後ろから見守りながら一緒に登ってくれて…？本当のお兄ちゃんのような行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破しています。

【動画：階段を登っている小さな男の子→大型犬も一緒になって…本当のお兄ちゃんのように『優しく見守る光景』】

階段を登る男の子を見守る大型犬

TikTokアカウント「one.wish26」には、ゴールデンレトリバーの「ラビー」くんの日常が投稿されています。ラビーくんは小さな男の子2人と暮らしており、一家の長男的な存在とのこと。ある日、まだスムーズに階段を登れない男の子が、ひとりで階段を登り始めてしまったそう。心配になったママさんが、慌てて追いかけると…？

なんと男の子の後ろにラビーくんがいて、ママさんの代わりに見守っていたとか。どうやらラビーくんも男の子が心配で、「万が一階段から落ちそうになったら、僕が受け止めてあげなくちゃ！」とスタンバってくれているようです。

本当の兄弟のような姿が尊い

男の子が階段を一段よじ登ると、ラビーくんも一つ上の段へ。そして男の子がまた一段登るとラビーくんも上の段へ…というように、ラビーくんは男の子のペースに合わせて一緒に階段を登ってくれていたそう。

ラビーくんの行動と、「ゆっくりでいいからね。気をつけて登るんだよ」と言わんばかりの優しい眼差しに、男の子への深い愛を感じます。

そして男の子は頑張って階段を登り切り、無事に上の階に辿り着いたそうです。最後まで温かく見守り続けたラビーくんは、まるで本当のお兄ちゃんのよう…！兄弟の絆を感じる尊い光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「しっかりお兄ちゃんしてますね。お利口さん」「優しいね。子守りができるのね」といったコメントが寄せられています。

仲良し兄弟の日常

弟分の男の子たちは、2人ともラビーくんのことが大好きなんだそう。ラビーくんはトイレットペーパーの芯をおもちゃにして遊ぶことが多いので、芯が出た時はすぐに男の子たちがラビーくんにプレゼントしに行くのだとか。

お互いのことを思いやりながら過ごしている３兄弟は、とても素敵ですね！いつまでもラビーくんと男の子たちが仲良しでいて、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

ラビーくんはお兄ちゃんとしてだけでなく、大型犬用品専門店「OneWish」の看板犬としても活躍中なのだそう。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「one.wish26」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「one.wish26」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。