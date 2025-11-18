【LILY BROWN、lilLilly...】着膨れ防止！美シルエットな「ジャケット」特集

可愛いだけで終わらない、やせ見えも叶えてくれるアウターを各ブランドからピックアップ！そこで今回は、Ray常連の3ブランドイチオシの「美シルエットジャケット」をご紹介します。着膨れしがちなジャケットも味方につければ着痩せが叶う♡

【Rayブランド別】美シルエットアウター ダイエットいらずの救世主♡ 可愛いだけで終わらない！やせ見えも叶えてくれるアウターを各ブランドからピックアップ。 Ray常連の5ブランドが腕によりをかけた美シルエットアウターをプレスやデザイナーなど、スタッフの声とともにお届けします♡

Item 【LILY BROWN】ブラウンリボンダウンジャケット ヴィンテージガーリーがお得意♡ LILY BROWN プレス・赤澤美衣奈さん 「丸みのあるシルエットと後ろ下がりのデザインで、ウエストまわりをカバー。今年はさらに、肩から腕まわりのダウンを少し減らして着ぶくれしないシルエットに進化。 取りはずし可能な大きめのフードとボウタイリボンは、顔まわりを小さく見せてくれます♡」 ブラウンリボンダウンジャケット 24,970円／LILY BROWN

Item 【lilLilly】ネイビーセーラースタジャン 糖度高めの夢かわガーリー代表！

lilLilly ディレクター・デザイナー UtsumiMayuさん 「ゆとりのあるドロップショルダーで、きゃしゃ見え×抜け感を演出。首元のセーラーラインと、えり・そで口のリブは視覚的に引きしめ効果が期待できます。 特にウエスト部分をリブでコンパクトにまとめることでメリハリのあるスタイルアップ効果が叶います」 ネイビーセーラースタジャン 20,680円／lilLilly（lilLilly TOKYO）