【俳優・日向亘 × Ray㋲・本田紗来】が演じる♡ 胸キュンな“心温まる冬恋物語”
俳優・日向亘さんとRayモデル・本田紗来が、冬に芽生えた“好き”の揺れや高鳴りを綴るショートストーリー。今回は、ケンカをしてしまった日、幸せであふれてる日常をピックアップ。人恋しくなる冬こそ、ふたりが紡ぐ心温まる物語でキュンキュンしましょ♡
恋の始まりは冬とともに
幸せになりたい女のコのハナシ♡
恋に気づいたときの胸の高鳴りや、片思いの切なさ、両思いの多幸感。芽生えたどの気持ちもが尊くて、“好き”を共有できる誰かに出会えることはきっと、奇跡。
人恋しくなる冬が連れてきた、ときめきの瞬間。。
なんであんな言い方…。カメラロールの写真たちがまぶしい
実は大きなケンカをしたことがなかった私たち。
目の前の幸せな空気を大切にするあまり、ささいな不満は、気づかないふりをしていた。きっとそれはお互いに。
「いつも連絡は私から」「もっと会いたいって言ってほしかった」気持ちのひとつを口にしたら止まらなかった。
ごめんって困ったように謝る君の前からバイバイも言わずに席を立ってしまった。
帰り道、カメラロールで幸せそうに笑う私たちを見て、涙がこぼれた。
幸せであふれてる、君がいる日常
まったりテレビゲームをして、君が口にする「腹減った〜」がおうちを出るお決まりの合図。
君の住む街を散歩しながら、気になるお店を一軒ずつ、開拓していく。いつの間にか、それが私たちの定番デートになっていた。
途中で見つけたパン屋さんで買い食いしたりのぞいた花屋さんで、君が急に花束をプレゼントしてくれたり。
あぁ、河原を歩く風だって心地いい。これこそ私たちの休日だ♡
おいしいも、楽しいも、たまにせつない気持ちだって共有できる君がいる毎日はこんなにも幸せ。
日向亘フォトブック『日に向かって』が発売中！
20才の1年間を追いかけたフォトブック。春夏秋冬を通して少年からオトナへと変化していくときの流れを収めた1冊に。
地元群馬での撮影や、実家の愛犬が登場するなど、ここでしか見られない日向亘が堪能できちゃう！
日向亘
ひゅうが・わたる●2004年3月18日生まれ、群馬県出身。2019年「ホリプロメンズスターオーディション」にてグランプリを受賞し、俳優としてデビュー。
その後、「仮面ライダーリバイス」やNHK大河ドラマ「どうする家康」などさまざまな話題作に出演。
撮影／松井綾音 スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）、日向亘
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来