AKB48小栗有以『AB型の左利き』スタイルブック発売　大分ロケ＆温泉ショットも

AKB48・小栗有以のスタイルブック『AKB48小栗有以1stフォト＆スタイルブック AB型の左利き』（宝島社）が12月5日に発売される。

【写真】『AB型の左利き』収録カットを見る

AKB48のエースとも称される小栗有以初のフォト＆スタイルブックが発売決定。撮影のロケ地は大分県。大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックな写真まで、小栗の魅力を余すところなく掲載。また本書でしか見られない浴衣姿や温泉を堪能する姿も収録される。

さらに「崩れない」ことで話題となったメイクや愛用スキンケア、ボディケアの美容情報、お気に入りの私服紹介、100のQ＆Aなど知りたかったパーソナルな部分も深掘りされる。

本書の発売を記念して写真集のお渡し会の開催が決定。12月20日には「HMV&BOOKS SHIBUYA」、12月21日には「星野書店 近鉄パッセ店」「梅田 蔦屋書店」にて開催される。写真集の購入数に応じてランダムトレカ（全12種）やツーショットチェキ撮影といった特典も用意されている。

またネット書店特典も用意。Amazonでは直筆サイン入りチェキが10名（抽選）、楽天ブックスでは（A2サイズ/四つ折り）、セブンネット・HMV＆BOOKSではポストカードが付属される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）