ラグジュアリーホテルのクリスマススイーツも！ “いまどき手みやげ”をセレクト

せっかく手みやげを探すなら、トレンド感のあるものやセンスのあるものを贈りたい！ 最旬感満載のギフトアイテムをレコメンド。

世界観を形に！ エンタメスイーツ

個性溢れるルックスで、驚きと感動を演出できる2つの新しいショップが、大丸東京店に10月誕生。

ディズニーの世界観をスイーツで表現

【PATISSERIE ANNIVEL（パティスリー アニヴェル）】Rose du Sommeil 直径12cm \7,020

ディズニーからインスピレーションを受けたスイーツブランド。特にアニバーサリーケーキは圧巻の美しさ。「Rose du Sommeil」は『眠れる森の美女』をイメージしたベリーライチとバニラのホワイトショコラ・ムース。

Information

東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店1F TEL. 050-1782-0000（大丸東京店） 10:00〜20:00 休みは施設に準ずる

思わず触れたくなる!? 唯一無二のケーキ

【Masahiko Ozumi Paris（マサヒコ オズミ パリ）】

左・モンブラン ジャポネ パリ マロン \960

右・ミトンパリ 1個\930

フランス伝統菓子をベースに、独自の造形技術で“アートのようなケーキ”を生み出す革新派パティスリー。大丸東京店限定の「モンブラン ジャポネ パリ マロン」や、手袋を思わせる「ミトンパリ」など、どれも斬新！

Information

東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店1F TEL. 050-1782-0000（大丸東京店） 10:00〜20:00 休みは施設に準ずる

オンラインで買える、ちょっと贅沢なチョコスイーツ

店に行く時間はないが、気の利いた手みやげを贈りたい時にピッタリ。遠方に住む友人へのギフトにも重宝するチョコスイーツがこちら。

1、人気のラミーテリーヌ、ラムレーズン量2倍※に

【Rummy（ラミー）】ラミープレミアムテリーヌ 1本入り\3,240

ロングセラー商品「ラミー」の発売60周年を記念し、ラムレーズンを2倍（※）に増量した贅沢なアイテムが登場。テリーヌのみずみずしさをより楽しめる一品で、口いっぱいに広がる芳醇なラム酒の香りと、カカオの奥深い味わいが重なり合う。

※ラミーテリーヌ比

Webで購入可

2、ファンが多い人気商品を贅沢に詰め合わせ

【VANILLABEANS（バニラビーンズ）】ショーコラ＆パリトロ 8個入り\3,974

横浜発のクラフトチョコレート専門店の人気アソートセット。濃厚な生チョコレートをチョコレートでコーティングし、じっくり焼き上げたクッキーで挟んだ「ショーコラ」と、3層のチョコレートが織りなす濃厚な味わいの「パリトロ」の2種類が1箱に。

Webで購入可

ラグジュアリーホテルのクリスマススイーツ

年に1回のクリスマスは、大切な人と特別なひとときにしたい…。そんな聖夜を彩り、アルコールにも合うホテルのスイーツが続々！

1、クリスマスらしい形のクッキーが愛らしい

【パレスホテル東京】クッキー缶 クリスマスエディション \6,000

スパイスを効かせたスペキュロスやフランボワーズ、ピスタチオなど6種類のクッキーと、2種のチョコレートが、限定缶に。12/1〜25販売。購入日の6日前まで要予約。

Information

東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスホテル東京B1 ペストリーショップ スイーツ＆デリ TEL. 03-3211-5320（予約専用ダイヤル） 10:30〜19:00 無休 Webで購入可

2、ピスタチオ香る、聖夜のアントルメ

【マンダリン オリエンタル 東京】ピスタチオ ブッシュ・ド・ノエル L12cm \7,344

ピスタチオムースをベースに、クランチやビスキュイ、ガナッシュなどを合わせた品。予約は〜12/10（引き取り日の4日前までに）。

Information

東京都中央区日本橋室町2-1-1 マンダリン オリエンタル 東京1F ザ マンダリン オリエンタル グルメショップ TEL. 0120-806-823（レストラン総合予約） 11:00〜19:00（予約受付は10:00〜20:00） 無休