高市早苗首相の台湾有事発言で日中間の緊張が高まっているなかで、その緊張を和らげるかのような、小泉進次郎防衛相の「覚醒」が話題となっている。2025年11月16日のバラエティー番組「サンデージャポン」（TBS系）も話題として取り上げたが、そもそもどこが覚醒なんだ。

「総裁選」去って目を覚まし、資料を見ずに答弁した

11月12日の参議院予算委員会。防衛費GDP比2％に引き上げる政策変更について意義と重要性を問われた小泉防衛相は資料を見ずに答弁した。質問した国民民主党の榛葉賀津也幹事長も、その後の記者会見で「ちょっと覚醒した感があるね」と舌を巻いた。これが、「小泉覚醒」の出発点である。覚醒した、ということは、それまで眠っていたということか。

番組では小泉防衛相の「覚醒」を、政策面以外で紹介した。たとえば、小泉防衛相が「よこすか海軍カレーラーメン」のカップ麺を食べている姿をX投稿したが、それを「白ワイシャツにこのカレーラーメン」と表現。SNS上では「なんたる度胸」「覚悟を見た」という反響に繋がった。

ゲスト出演していた元自衛隊芸人やす子さんは小泉防衛相の評判を自衛隊の同期や先輩に聞いてみたという。

「華のある人が大臣になって」と喜ぶ元自衛隊やす子さん

やす子さんは小泉防衛相がインスタグラムにあげている写真を見て「こういう風に防弾チョッキを着てたりとか、自衛隊に関することをリツイートしたり、たくさんツイートすることで自衛隊が注目されることでみんな喜んでいる」と話す。「今まで防衛大臣ってそこまで注目されなかったじゃないですか。でもこういう華のある人が防衛大臣になって、いい意味で注目されるというのは自衛隊を皆さんに知ってもらう機会になって、自分もすごく嬉しい」

準レギュラーの杉村太蔵さんは「中国、ロシア、北朝鮮と非常に緊張関係がかつてないほど高まっている。防衛大臣として緊張緩和に向けて互いの信頼関係を築けるような仕事をやってほしい」と注文をつけた。

カップラーメンを食べているX投稿写真を見て「小泉さんと食事をしたことがあるが、こんなに美しく飲んだり食べたりする人はいない。カップ麺をこんな風（カップの下を持つ）に持つ人はいない」と褒める。カップ麺の真ん中を持つと、「よこすか海軍カレー」のロゴが見えなくなるので、そうならないように気を使ったのだろう。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）