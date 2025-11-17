ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

街でも山でも、レイヤリング自在。ノースフェイスの定番が進化する【ザノースフェイス】のダウンジャケットがAmazonに登場!

1


ザノースフェイスのダウンジャケットは、暖かさと軽さを兼ね備えたブランド定番のダウンジャケット。 2024年秋冬シーズンより、2002年当時のディテールを復刻し、現代のスタイルに合わせたバランスのよいサイズ感へとアップデートされた。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

2


生地には軽量な20デニールリップストップナイロンを使用し、光沢感のある風合いが上品な印象を与える。撥水加工を施しているため、多少の雨や雪にも対応可能。擦れやすい袖口と裾にはナイロンタフタ生地で補強を施し、耐久性も高めている。

3


中わたには遠赤外線効果で保温性が持続する光電子ダウンを採用。高度な洗浄技術により汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが、高い保温力を発揮する。

4


別売りのアウターと連結できるジップインジップ対応モデルで、携行に便利なスタッフサックも付属。ゆったりとしたシルエットはインナーやフーディとのレイヤリングにも適しており、秋から冬にかけてのアウトドアやタウンユースで幅広く活躍すること間違いなしだ。