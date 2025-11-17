光電子ダウンで、寒さに強く。撥水・耐久・携行性も備えた一着【ザノースフェイス】のダウンジャケットがAmazonに登場中‼
街でも山でも、レイヤリング自在。ノースフェイスの定番が進化する【ザノースフェイス】のダウンジャケットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのダウンジャケットは、暖かさと軽さを兼ね備えたブランド定番のダウンジャケット。 2024年秋冬シーズンより、2002年当時のディテールを復刻し、現代のスタイルに合わせたバランスのよいサイズ感へとアップデートされた。
生地には軽量な20デニールリップストップナイロンを使用し、光沢感のある風合いが上品な印象を与える。撥水加工を施しているため、多少の雨や雪にも対応可能。擦れやすい袖口と裾にはナイロンタフタ生地で補強を施し、耐久性も高めている。
中わたには遠赤外線効果で保温性が持続する光電子ダウンを採用。高度な洗浄技術により汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが、高い保温力を発揮する。
別売りのアウターと連結できるジップインジップ対応モデルで、携行に便利なスタッフサックも付属。ゆったりとしたシルエットはインナーやフーディとのレイヤリングにも適しており、秋から冬にかけてのアウトドアやタウンユースで幅広く活躍すること間違いなしだ。
