RHC ロンハーマン×Gramicciの別注新作♡夏映えする軽やかパラシュートパンツ登場

夏のおしゃれは、心地よさもきちんと大切にしたい。そんな気分にぴったりの新作が、RHC ロンハーマンとGramicciのコラボレーションから登場します。5月30日（土）より発売されるのは、軽やかなはき心地と洗練されたシルエットを兼ね備えた別注パラシュートパンツ。機能性もデザイン性も妥協したくない大人の女性にうれしい一着は、これからの季節のワードローブで活躍してくれそうです♡

RHC ロンハーマン×Gramicciの別注第3弾

毎回注目を集めるRHC ロンハーマンとGramicciの別注企画。第3弾となる今回は、夏に向けて軽快にはけるパラシュートパンツがラインアップします。

Gramicciならではの耐久性をベースに、RHCらしい女性らしいニュアンスをプラス。アウトドアブランドのラフさを残しながら、街でも自然になじむ洗練された雰囲気に仕上げられています。

今回登場する「【Gramicci for RHC】パラシュートパンツ」は25,300円。サイズはXS・Sの2サイズ展開。カラーはWHITE、CHARCOAL GRAY、LIGHT PURPLEの全3色です。

定番として取り入れやすいホワイトとチャコールグレーに加えて、スタイリングのアクセントになるライトパープルも魅力。気分に合わせて選びたくなるカラーバリエーションです♪

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夏にうれしい機能と美シルエット

素材にはナイロン100％を採用。撥水性とUVカット機能を兼ね備えているので、暑い日のお出かけやレジャーにもぴったりです。

ナイロン素材でありながら、コットンライクな質感とマットな風合いが特徴で、スポーティになりすぎないところもポイント。Tシャツやタンクトップを合わせるだけでも、こなれた印象にまとまります。

さらに注目したいのが、やや丸みを持たせたバルーンシルエット。ほどよく立体感があり、シンプルなトップスでもバランスよく決まります。

裾にはドローコードを配しているので、その日の気分でシルエットを変えられるのもうれしいところ。足元に合わせてキュッと絞れば、ぐっと女性らしい印象に仕上がります。

ベルトコードまでボディとトーンを合わせたデザインで、細部まで洗練された印象。デイリーにはもちろん、旅行や休日のお出かけにも頼れる存在になってくれそうです。

夏のワードローブに迎えたい一本

機能性もファッション性も大切にしたい夏にぴったりの、RHC ロンハーマン×Gramicciの別注パラシュートパンツ♡軽やかで動きやすく、それでいて大人っぽくきれいに決まる絶妙なバランスが魅力です。

発売は5月30日（土）より、RHC ロンハーマン各店、ロンハーマン千駄ヶ谷店「R」、京都店「R」、オンラインストアにてスタート。オンラインストアは同日正午から販売。

お気に入りのカラーをぜひチェックしてみてくださいね♪