残念見え眉から卒業！眉の薄い人・濃い人それぞれの正解眉メイクマニュアル
眉メイクがしっくりこないのは「眉タイプ違い」かも
眉メイクを頑張っているのに、なんだかしっくりこない…。そんなときは、自分の眉タイプに合わない描き方をしているのかもしれません。
サロンでも、「眉が薄くてうまく描けない」「濃くなりすぎてしまう」といったご相談はとても多くあります。同じ“眉メイクの悩み”でも、その原因や似合いやすいバランスは人それぞれ違います。
まずは自分の眉タイプをチェック
薄眉さん
・毛がまばらで存在感が出にくい
・すっぴんだと眉が薄く見える
・描いてもなんだかのっぺりしやすい
濃眉さん
・毛量が多く存在感がある
・描くと重たく見えやすい
・強い印象になりやすい
まずは、自分の眉タイプを知ることが垢抜け眉への第一歩です。
薄眉さんは「形を描く」より「毛を増やす」意識で
薄眉さんがやりがちなのが、全体を同じ濃さでしっかり描いてしまうこと。これでは眉だけがのっぺり浮いて見えやすくなります。
おすすめは、パウダーでふんわり土台を作ったあと、細めのペンシルで毛流れに沿って1本ずつ描き足す方法。特に眉尻を自然に締めることで、顔全体にメリハリが生まれます。
“形をしっかり描く”より、“毛を増やす”イメージで仕上げると、自然な印象になりやすくなります。
濃眉さんは「薄くする」より「濃さを散らす」
濃眉さんは、「濃いから薄くしなきゃ」と思いがちですが、ただ色を抜いたり、描かないだけではぼんやりした印象になることもあります。
おすすめは、明るめのパウダーや眉マスカラを使い、眉頭〜中間に抜け感を作る方法。眉尻だけは輪郭を軽く残すことで、自然な立体感が生まれます。
“ただ薄くする”より、“濃さを散らして抜け感を作る”イメージの方が、バランスよく仕上がりやすくなります。
眉に「こうしなきゃ」はありません！
流行の眉をそのまま真似するより、自分の眉タイプに合わせてメイクすることが、しっくりくる眉への近道です。薄い人は“足し方”、濃い人は“整え方”を少し意識するだけでも、眉メイクの見え方は大きく変わります。
眉に「こうしなきゃ」という正解はありません。自分の眉を活かしながら、その日のなりたい雰囲気に合わせて、しっくりくるバランスを見つけてみてください。