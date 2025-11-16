俳優の木村拓哉さん（53）が、2025年11月8日に公式YouTubeチャンネルを更新。動画では、占い師のシウマさんが、木村さんの性格などを占う様子が公開された。

若すぎる精神年齢に「うわ〜...」

テレビ番組「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）などで知られるシウマさんは、名前、生年月日、携帯番号をもとに占う「琉球風水志」だ。動画内では、木村さんの性格などを占った。

撮影現場に早めに入り、前の撮影を行う木村さんの様子を見ていたというシウマさん。そこで、占いの結果通りの性格が出ていたという。

シウマさんによると、木村さんは好きなものに対しては「100％完璧に整える」性格だという。一方で、興味がないものに関しては適当で、占いの結果と合致する行動をしていたそうだ。

さらにシウマさんは、木村さんの精神年齢が13〜18歳で止まっていると指摘。「なんでみんなにそれ言われるんだろう...」という木村さんは、ゲッターズ飯田さんには精神年齢が17歳だと占われたそうだ。この占いをもとにさまざまなことを指摘されると、木村さんは「うわ〜...」と思い当たることがありそうな様子で苦笑した。

思わずツッコミ...「ダメでしょ！」

加えて、「独立とか社長とかやめたほうがいい」と提言したシウマさんに、木村さんは「社長はないっす」と即答。シウマさんによると、木村さんはこれから自分の意志がさらに強くなり、王様のようなエネルギーが高まる時期なので、独立や社長になることは辞めたほうがよいという。

さらに、シウマさんによれば、木村さんは「ヤンキーの気質はすごい持っている」そうで、「この道でよかったなと僕の中では思ってます。違うところに行っていたら、本当に悪い人になる可能性がありますからね」。シマウマさんのこの説明に木村さんは苦笑いで、「ダメでしょ！」と声を大にしてツッコミを入れていた。

最後に、木村さんはYouTubeを続けるべきか質問するなかで、シウマさんは、木村さんがYouTubeよりも優先するべきものを2026年5月あたりに見つけるかもしれない、と占った。